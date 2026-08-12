Cae una red internacional de narcotráfico que blanqueaba con inmuebles en la Costa del Sol

La Policía Nacional ha detenido a cinco narcotraficantes de una red que habría introducido cargamentos de cocaína en Europa a través de Róterdam, Países Bajos, y blanqueado al menos cuatro millones de euros en inmuebles en la Costa del Sol, en Málaga.

La operación, desarrollada en coordinación con Países Bajos, se corona con la detención en prisión provisional del líder conocido como "el arquitecto financiero de la Costa del Sol". Detenido en Estepona, era un objetivo de alto valor para la Europol ya que también habría actuado como blanqueador al servicio de otros criminales.

Han sido cinco registros en la provincia de Málaga y tres en Países Bajos, en los que se han incautado un dron, joyas valoradas en unos 170.000 euros, cinco armas de fuego, tres vehículos de alta gama/lujo y 40 teléfonos móviles.

Es una organización de alto calibre, mantenía conexiones con otros países europeos y Sudamérica. Usaban el transporte de mercancías con contenedores para meter cocaína por el puerto de Róterdam.