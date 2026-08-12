Cae una red internacional de narcotráfico que blanqueaba con inmuebles en la Costa del Sol
- Hay cinco detenidos, entre ellos el líder conocido como "el arquitecto financiero de la Costa del Sol"
- Habrían introducido cocaína por Róterdam y blanqueado cuatro millones en bienes de Málaga
La Policía Nacional ha detenido a cinco narcotraficantes de una red que habría introducido cargamentos de cocaína en Europa a través de Róterdam, Países Bajos, y blanqueado al menos cuatro millones de euros en inmuebles en la Costa del Sol, en Málaga.
La operación, desarrollada en coordinación con Países Bajos, se corona con la detención en prisión provisional del líder conocido como "el arquitecto financiero de la Costa del Sol". Detenido en Estepona, era un objetivo de alto valor para la Europol ya que también habría actuado como blanqueador al servicio de otros criminales.
Han sido cinco registros en la provincia de Málaga y tres en Países Bajos, en los que se han incautado un dron, joyas valoradas en unos 170.000 euros, cinco armas de fuego, tres vehículos de alta gama/lujo y 40 teléfonos móviles.
Es una organización de alto calibre, mantenía conexiones con otros países europeos y Sudamérica. Usaban el transporte de mercancías con contenedores para meter cocaína por el puerto de Róterdam.
Estrategias para blanquear
El líder de la trama escondía el origen ilegal de los beneficios de la droga con complejas estructuras empresariales: usaba contratos de préstamo ficticios para comprar inmuebles en Málaga que luego transfería a familiares, con los que ha conseguido canalizar cuatro millones de euros. Los investigadores rechazan que se trate de un asesor financiero, concuerdan en que prestaba servicios especializados de blanqueo de capitales a organizaciones criminales internacionales.
Poco antes de su arresto, habría organizado el envío a Róterdam de un contenedor con más de 1.000 kilos de cocaína, que se adelantó por si el líder tenía que huir de Europa.
Las detenciones se han desarrollado tras los registros de finales de junio. Los cinco detenidos, dos de ellos entregados a las autoridades en Países Bajos, están investigados por presunta pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes (transferir los bienes fraudulentamente para provocar una situación de insolvencia).