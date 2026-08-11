Dónde ver el eclipse en Castilla-La Mancha: Guadalajara y Cuenca, las provincias con más puntos de observación

Ya está todo preparado para seguir el eclipse solar, que tendrá lugar este 12 de agosto, desde diferentes puntos de Castilla-La Mancha. Las provincias donde se espera más afluencia de gente para observar este fenómeno astronómico son Guadalajara y Cuenca, ya que es donde podrá verse al 100%. Por eso se han establecido hasta 26 puntos de observación oficiales para poder seguirlo con seguridad. Aún así, para quienes no tengan la oportunidad de trasladarse a esta zona de la región, el eclipse también se podrá ver -aunque de manera parcial- en otros puntos, como Toledo, al 99,91%, Albacete, al 99,36% y Ciudad Real al 98,31%.

17 puntos de observación oficiales en Guadalajara

Desde ciudades hasta pequeños núcleos rurales, pasando por lugares emblemáticos de la provincia, Guadalajara será una de las principales zonas para observar el eclipse en su totalidad.

Según la Delegación del Gobierno, “los mejores lugares” para verlo son el Balcón de la Alcarria de Trijueque, el Pico de la Muela en Miralrío, la zona de Sigüenza y Alto Henares, así como los municipios de la serranía de Guadalajara y el Alto Tajo.

Para los que quieran disfrutar del eclipse en Guadalajara capital, el Ayuntamiento ha habilitado una parcela en el barrio de Aguas Vivas, con capacidad para 10.000 personas. Y en municipios cercanos como Alovera, Azuqueca de Henares o Cabanillas del Campo, también habrá puntos de seguimiento.

El Castillo de Jadraque, la Mina del Acierto, las Eras del Castillo de Sigüenza o las Lagunillas de Hita también serán buenos lugares desde los que observar el eclipse solar. Así como los municipios de Molina de Aragón, Tamajón, El Casar, Albolleque o Cogolludo.

A todos estos puntos para ver el eclipse, hay que sumar el Observatorio de Yebes, que pertenece al Instituto Geográfico Nacional y ha sido elegido por el Gobierno de España como centro oficial para su seguimiento. Allí se espera la asistencia de miembros del ejecutivo y medios de comunicación de todo el mundo. Desde este punto, además, se emitirá este fenómeno a casi 60 países, a través de RTVE y del canal de Youtube del IGN. Y para los que vayan a pasar el día por la zona en las horas previas al eclipse, tendrán lugar charlas y exposiciones divulgativas y científicas.

Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Tajo ha organizado en Zaorejas un evento que reunirá a medio millar de personas.