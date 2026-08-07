Cortes de carreteras en montes de Cuenca y Guadalajara por el eclípse solar del 12 de agosto

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha -DOCM- ha publicado la resolución por la que se establece el cierre temporal al tráfico de Montes de Utilidad Pública y pistas forestales situados en las provincias de Cuenca y Guadalajara, las más susceptibles de sufrir una mayor afluencia de visitantes durante el eclipse solar del próximo 12 de agosto, debido a que son las únicas de la región donde la superficie de la luna cubrirá al 100% la del sol. La medida pretende evitar la aglomeración de vehículos en determindos entornos naturales y en una época en la que riesgo de propagación de incendios es extremo en la comunidad. Zonas donde la densidad de turismos dificultaría, a su vez, el acceso de los equipos de extinción.

En concreto, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha decretado restricciones en 284 montes bajo titularidad pública en Cuenca y 31 pistas forestales de Guadalajara, donde se prohibirá la entrada, circulación, parada y estacionamiento de vehículos a motor. Los cierres serán señalizados mediante barreras, carteles y puntos de control instalados en los principales caminos. La orden entrará en vigor a las 00.00 horas del 11 de agosto y cesará a las 23.59 del día 13, con lo que estará vigente durante 3 días.

Los cortes no supondrán el cierre de municipios ni impedirá la llegada a ellos por las carreteras habituales. Tampoco se impedirá el acceso a las zonas naturales a pie, con lo que se podrá seguir disfrutando del eclipse en un entorno privilegiado si uno está dispuesto a darse una buena caminata. Las medidas se centran en restringir el tránsito, la parada y la aglomeración de vehículos a motor, ya que incrementarían el riesgo de ignición así como la complejidad de una posible operación de los equipos de extinción.