Cortes de carreteras en montes de Cuenca y Guadalajara por el eclípse solar del 12 de agosto
- Afecta a 284 montes de utilidad pública en Cuenca y a 31 pistas forestales de Guadalajara
- El DOCM publica la resolución, que estará vigente durante 3 días para prevenir incendios forestales
El Diario Oficial de Castilla-La Mancha -DOCM- ha publicado la resolución por la que se establece el cierre temporal al tráfico de Montes de Utilidad Pública y pistas forestales situados en las provincias de Cuenca y Guadalajara, las más susceptibles de sufrir una mayor afluencia de visitantes durante el eclipse solar del próximo 12 de agosto, debido a que son las únicas de la región donde la superficie de la luna cubrirá al 100% la del sol. La medida pretende evitar la aglomeración de vehículos en determindos entornos naturales y en una época en la que riesgo de propagación de incendios es extremo en la comunidad. Zonas donde la densidad de turismos dificultaría, a su vez, el acceso de los equipos de extinción.
En concreto, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha decretado restricciones en 284 montes bajo titularidad pública en Cuenca y 31 pistas forestales de Guadalajara, donde se prohibirá la entrada, circulación, parada y estacionamiento de vehículos a motor. Los cierres serán señalizados mediante barreras, carteles y puntos de control instalados en los principales caminos. La orden entrará en vigor a las 00.00 horas del 11 de agosto y cesará a las 23.59 del día 13, con lo que estará vigente durante 3 días.
Los cortes no supondrán el cierre de municipios ni impedirá la llegada a ellos por las carreteras habituales. Tampoco se impedirá el acceso a las zonas naturales a pie, con lo que se podrá seguir disfrutando del eclipse en un entorno privilegiado si uno está dispuesto a darse una buena caminata. Las medidas se centran en restringir el tránsito, la parada y la aglomeración de vehículos a motor, ya que incrementarían el riesgo de ignición así como la complejidad de una posible operación de los equipos de extinción.
El Gobierno regional pide extremar las precauciones
El dispositivo INFOCAM va a reforzar las patrullas de vigilancia y disuasión en las zonas con mayor riesgo de incendio y de concentración de visitantes, con especial atención en las provincias de Cuenca y Guadalajara. Así lo ha anunciado el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodovar, que ha aprovechado para hacer un llamamiento a la responsabilidad. "Nos encontramos en unos días de altísimo riesgo de incendios y este miércoles 12 no va a ser ni mucho menos una excepción”, ha asegurado. "Estas medidas se toman para garantizar la seguridad de las personas en el medio natural y reducir el riesgo de incendio forestal en aquellas zonas en las que se espera un número importante de visitantes para esa jornada”.
“Hacemos un llamamiento a la responsabilidad para disfrutar del fenómeno astronómico“
También ha recordado que está prohibido hacer ningún tipo de fuego, así como pernoctar en zonas no autorizadas, y que hay que prestar especial atención cuando se estaciona cualquier vehículo sobre vegetación seca y dejar libres los accesos para los servicios de emergencia. “Hacemos un llamamiento a la responsabilidad ciudadana y a la importancia que tiene respetar la señalización con el fin de garantizar la seguridad de todas las personas que se desplacen para contemplar el fenómeno astronómico”, ha incidido Almodóvar.
Pueden visualilzar la relación de montes de utilidad pública y accesos objeto de cierre temporal en el anexo I de las resoluciones publicadas por la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca y Guadalajara.