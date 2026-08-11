Cómo ver el eclipse solar total sin riesgos: las claves para usar bien las gafas

Solo quedan horas para poder contemplar el eclipse solar total en España, un evento histórico que lleva sin ocurrir casi 70 años y del que van a estar pendientes miles de personas de diferentes partes del mundo que han venido esta semana a la península para poder disfrutar de algo así.

Para poder vivirlo con seguridad tienes que estar preparado, concienciado de qué debes y qué no debes hacer y, por supuesto, tener las gafas correctas. Si todavía no te has enterado muy bien de todas estas indicaciones, sigue leyendo para conocerlas.

¿Cómo prepararte correctamente para verlo? Es de vital importancia llegar al eclipse preparado y concienciado sobre las precauciones que hay que tener. Solo el 1% de la superficie solar emite la radiación suficiente para dañar de manera permanente tus ojos, por eso mismo, las gafas son tu aliado perfecto, pero no todas sirven. Para que unas gafas sean aptas para el eclipse solar, deberán presentar homologación con certificado ISO 12312-2 (no confundir con la homologación de las gafas de sol del día a día, con certificado ISO 12312-1); en otras palabras, una verificación que aprueba la observación solar directa. Estas gafas cuentan con el "marcado CE oficial" de la Unión Europea, que además tiene que ir acompañado con estudios de laboratorio que lo avalen. El etiquetado de las gafas deberá contar con información que detalle quién es el fabricante, las instrucciones y advertencias de uso y, en caso de que sea necesario, la fecha de caducidad de las propias gafas. Si ya tienes tus gafas, no olvides verificar que están en buen estado, comprobar que no presentan ninguna rayadura, dobleces o perforaciones en ninguna parte, ya que esto haría que las gafas queden completamente inoperativas. Así lo explica Xaviera Torres en uno de los capítulos de Sapiensantes, basado en las indicaciones que ha aportado el Instituto de Astrofísica de Canarias y la iniciativa Trío de Eclipses del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Sapiensantes Sapiensantes - T4 - E6. ¿Por qué existen los eclipses? rne audio Por último, una vez estés preparado con unas gafas correctamente homologadas, recuerda que antes de mirar el eclipse deberás tenerlas puestas y no quitártelas hasta que hayas apartado la vista del mismo. Mirar únicamente unos segundos sin las gafas adecuadas puede provocar daños en los ojos que no percibirás hasta que hayan transcurrido unas horas o varios días. Es importante tener en cuenta que, aunque no sintamos daño al momento, las lesiones ocurren igualmente. Es recomendable tener las gafas puestas durante todo el eclipse, incluso en el momento de su totalidad, y no observar el eclipse durante más de tres minutos seguidos. Una de las lesiones que puede darse si no se toman las precauciones necesarias es la retinopatía solar, es decir, visión borrosa, distorsión o incluso punto ciego.

Lo que no tienes que hacer durante el eclipse Ya sabes qué gafas tienes que usar y cómo proceder durante el eclipse, pero la imaginación da para mucho... por tanto, debes tener en cuenta una serie de cosas que no debes hacer durante el eclipse, ya que también podrían acarrearte una serie de lesiones graves. En caso de que no dispongas de gafas, no debes bajo ningún concepto mirar el eclipse a través de la cámara de tu teléfono, cámaras fotográficas, telescopios o prismáticos, ya que el resultado final sería el mismo, lesiones oculares. Y ten cuenta que, aunque tengas gafas, tampoco debes mirar a través de estos aparatos, ya que la óptica concentra el calor y la luz de tal manera que derretiría las gafas y quemaría el ojo al instante. Seguro que en el momento del eclipse mucha gente quiere inmortalizar el fenómeno y, aunque deberías disfrutar de este acontecimiento tan fugaz tú mismo con tus propios ojos (bien protegidos, eso sí), si vas a usar la cámara de tu teléfono móvil tienes que tener en cuenta que esta tendrá que ir con el sensor protegido correctamente, ya que, como hemos comentado, se podría llegar a quemar.

Pero... ¿Qué es un eclipse? Todos hemos oído hablar de los eclipses y seguramente muchos han podido asistir a alguno parcial, pero cuando se trata de definirlo... es cuando nos perdemos un poco en la materia. Para eso están nuestros amigos de Sapiensantes, un podcast para todos los públicos que da respuestas a muchas de esas preguntas curiosas que solo podrían salir de la mente de los más peques. Xaviera Torres cuenta en el podcast que para que un eclipse sea total deben darse una serie de coincidencias bastante extraordinarias. Para empezar, los tres cuerpos han de estar perfectamente alineados; la luna debe hallarse entre el sol y la tierra, y tiene además que situarse muy próxima al planeta, para que su diámetro aparente sea igual o mayor al del sol visto desde nuestro cielo. De este modo, podrá cubrir su visibilidad por completo durante cierto tiempo. Si la alineación es perfecta pero la luna se encuentra más lejos, tendremos un eclipse anular (se ve un gran anillo de fuego en torno al satélite).