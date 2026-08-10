Defensa muestra "preocupación" por "riesgo de espionaje" por la instalación en Ferrol de una planta de coches china
- Óscar López ve con "normalidad" que se analicen los riesgos de seguridad nacional por su cercanía con la base naval
- El presidente de la Xunta ve "chocante" que el mayor riesgo para la seguridad nacional "venga de una fábrica de coches"
El Ministerio de Defensa ha reconocido que existe "preocupación" por la cercanía de la planta china que quiere abrir SAIC Motor en Ferrol con el arsenal militar y el astillero de Navantia que allí se encuentra. Fuentes de Defensa confirman a RTVE que la preocupación viene por "el riesgo de espionaje".
La "preocupación" que expresa el ministerio de Defensa llega tras advertir la posibilidad de que esta futura factoría de coches se pueda llegar a utilizar como plataforma para espiar las instalaciones del arsenal militar y del astillero Navantia. Solo les separaría unos cinco kilómetros en línea recta.
Sin embargo, la postura del departamento que dirige Margarita Robles contrasta con la del ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, que ha defendido la instalación de esta planta china y que ha dado por hecho que se garantizará la seguridad nacional. "Es una inversión importante para nuestro país", ha sostenido el ministro, al mismo tiempo que ha hablado de "normalidad" porque se tienen en cuenta "todos los elementos" antes de acceder a una inversión como esta. También ha precisado que se pueden poner "condiciones" para garantizar todos los elementos de seguridad.
"Como otras inversiones de este calado, con toda normalidad se analizan todos los elementos económicos, industriales ,de empleo y de seguridad nacional (...). Se están teniendo en cuenta todos los elementos, también los de seguridad nacional", ha sostenido López este lunes, durante un acto en Madrid. "Estas inversiones son analizadas y puede pasar que haya una serie de recomendaciones, desde el punto de vista económico o de la seguridad, que se atienden y hacen viable la operación", ha añadido.
El presidente de la Xunta ve "chocante" que el Gobierno vea riesgos
La alerta manifestada desde Defensa no ha sido bien recibida por la Xunta de Galicia, que lleva meses trabajando para atraer esta inversión a Ferrol. Su presidente, Alfonso Rueda, ha asegurado que la situación es "difícil de entender", ya que se trata de un expediente trabajado con el Gobierno de España.
"Conocemos perfectamente todo su contenido y las circunstancias que inciden, y ahora es sorprendente y difícil de entender que un departamento del Gobierno central haga estos pronunciamientos cuando en ningún momento se habló de falta de seguridad ni riesgo militar", ha apuntado Rueda en una atención a los medios de comunicación este lunes.
Por ello, Rueda ha responsabilizado al Ejecutivo de que sea capaz de "compatibilizar la seguridad nacional con la oportunidad fantástica, histórica, que se le presenta a Galicia con esta oportunidad industrial". "Es un poco sorprendente que, en estos momentos, el mayor riesgo para la seguridad nacional venga de una fábrica de coches que se quiere instalar en Ferrol, me parece un poco chocante", ha asegurado.
La dirección del PP apoya a su dirigente autónomico y también incide en que debe ser el Gobierno de Pedro Sánchez quien analice la inversión. "El Gobierno conoce el proyecto de hace meses y de momento no ha hecho ni una sola advertencia", ha dicho desde Barcelona Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral de los populares.