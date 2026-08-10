Defensa muestra "preocupación" por "riesgo de espionaje" por la instalación en Ferrol de una planta de coches china

El Ministerio de Defensa ha reconocido que existe "preocupación" por la cercanía de la planta china que quiere abrir SAIC Motor en Ferrol con el arsenal militar y el astillero de Navantia que allí se encuentra. Fuentes de Defensa confirman a RTVE que la preocupación viene por "el riesgo de espionaje".

La "preocupación" que expresa el ministerio de Defensa llega tras advertir la posibilidad de que esta futura factoría de coches se pueda llegar a utilizar como plataforma para espiar las instalaciones del arsenal militar y del astillero Navantia. Solo les separaría unos cinco kilómetros en línea recta.

Sin embargo, la postura del departamento que dirige Margarita Robles contrasta con la del ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, que ha defendido la instalación de esta planta china y que ha dado por hecho que se garantizará la seguridad nacional. "Es una inversión importante para nuestro país", ha sostenido el ministro, al mismo tiempo que ha hablado de "normalidad" porque se tienen en cuenta "todos los elementos" antes de acceder a una inversión como esta. También ha precisado que se pueden poner "condiciones" para garantizar todos los elementos de seguridad.

"Como otras inversiones de este calado, con toda normalidad se analizan todos los elementos económicos, industriales ,de empleo y de seguridad nacional (...). Se están teniendo en cuenta todos los elementos, también los de seguridad nacional", ha sostenido López este lunes, durante un acto en Madrid. "Estas inversiones son analizadas y puede pasar que haya una serie de recomendaciones, desde el punto de vista económico o de la seguridad, que se atienden y hacen viable la operación", ha añadido.