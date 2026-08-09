El tifón Dolphin azota la costa oriental de China y obliga a evacuar a más de un millón de personas

El tifón Dolphin, el ciclón tropical más potente que ha golpeado China este año, ha tocado tierra el domingo en la costa oriental del país, en la provincia dee Zhejiang, provocando lluvias torrenciales y fuertes vientos. Las autoridades chinas han emitido una alerta roja, el nivel más alto, y han ordenado reubicar a decenas de miles de personas.

El tifón ya había atravesado la prefectura japonesa de Okinawa, en el sur del país, donde ha dejado seis personas heridas y ha cortado el suministro eléctrico a más de 50.000 edificios. Ahora ha tocado tierra cerca de Yuhuan, alrededor de las 17:30 horas (11:30 hora peninsular) del domingo, según han informado las autoridades meteorológicas chinas.

La tormenta ha presentado vientos máximos sostenidos de 42 metros por segundo (151 km/h) cerca de su centro cuando ha tocado tierra, equivalentes a los de un huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson.

Las autoridades han trasladado a trabajadores de instalaciones marítimas a lugares seguros, han ordenado a las embarcaciones regresar a puerto y han reforzado las inspecciones en embalses, arroyos de montaña, zonas propensas a deslizamientos, obras de construcción y lugares turísticos.

El tifón, que había cruzado este viernes las islas de Ryukyu (sur de Japón), se aproxima en un verano marcado en China por lluvias torrenciales, riadas, deslizamientos y ciclones que han dejado decenas de muertos.

Lluvias y riesgos de inundaciones Se prevén lluvias torrenciales hasta el 10 de agosto en Zhejiang, Shanghái, el norte de Fujian, el noreste de Jiangxi, las zonas central y meridional de Anhui y gran parte de Jiangsu. Algunas zonas del centro y este de Zhejiang podrían recibir entre 250 y 500 mm de lluvia, según los meteorólogos. Después de tocar tierra, se prevé que Dolphin avance hacia el oeste antes de ralentizarse sobre el centro y suroeste de China y perder fuerza gradualmente, según ha explicado el Centro Meteorológico Nacional a la televisión estatal CCTV. Esto podría prolongar las lluvias intensas y aumentar el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra, especialmente en zonas montañosas y a lo largo de ríos pequeños. El Ministerio de Recursos Hídricos ha indicado que los ríos Qiantang, Yong, Jiao y Shuiyang podrían experimentar importantes inundaciones, mientras que los ríos más pequeños de las zonas más afectadas podrían superar los niveles de alerta. El puerto de Yangshan, en Shanghái, despejó sus muelles y trasladó más de 500 embarcaciones pequeñas y medianas a zonas de refugio antes de la llegada de Dolphin, informó la Administración de Seguridad Marítima de la ciudad.

Vuelos cancelados y reubicaciones El transporte ha quedado ampliamente afectado en el este del país y más de un millón de personas han sido evacuadas de sus hogares. Además de evacuar al menos a 30.300 personas, Shanghái ha cancelado más de de 1.500 vuelos, según datos del proveedor de seguimiento de vuelos VariFlight. En la vecina provincia de Zhejiang, la ciudad de Wenzhou ha trasladado a más de 900.000 residentes y habilitado más de 1.000 refugios de emergencia. En la provincia de Fujian, las autoridades han evacuado a 98.900 personas de zonas de alto riesgo después de elevar la respuesta de emergencia ante el tifón al nivel III. Zhejiang, Shanghái y Jiangsu también activaron respuestas de emergencia de nivel III. Las autoridades marítimas de Fujian han informado de que se han suspendido 55 rutas de ferris de pasajeros costeros, se han paralizado los 115 proyectos de construcción en alta mar y 290 embarcaciones de construcción han sido trasladadas a aguas protegidas. Otros aeropuertos de la región, como los de Hangzhou, Ningbo o Lishui, también se han visto afectados, en algunos casos con cancelaciones totales, y se ha suspendido el pasaje por varios segmentos del sistema ferroviario nacional. Los científicos señalan que el calentamiento global ha hecho más probables los fenómenos meteorológicos extremos, incluidos los tifones de mayor intensidad.