Ford y la firma china Geely acuerdan fabricar cinco modelos de coches en la planta de Almussafes (Valencia)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acudido este jueves a la planta de Ford en Almussafes (Valencia), con motivo del acuerdo de la empresa automovilística con la compañía china Geely Auto para producir cinco modelos multienergía en la fábrica. Un modelo que requerirá un aumento de plantilla, aún sin concretar.

Al acto han asistido también la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. También ha estado presente el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Previamente, el jefe del Consell se había congratulado por el hecho de que la empresa comunicara "una buena noticia para el futuro de los trabajadores de la factoría".

Durante su comparecencia, el presidente ha felicitado a los más de 4.000 empleados de la fábrica, a los que, afirma, se les ha facilitado formación y protegido el empleo". Además, Sánchez ha enfatizado en el compromiso del Gobierno con la transformación eléctrica en el sector automovilístico: "Nuestro objetivo es claro: que esta transformación se traduzca en más industria, más empleos y más empresas".

Por su parte, Pérez Llorca ha asegurado que este acuerdo garantizará el "futuro" de la tierra, generando más de 15.000 puestos indirectos en otras regiones de la Comunidad Valenciana: "Las empresas hacen muchos análisis, y aún así han elegido nuestra tierra. No es casualidad". Ha declarado.

Ambas empresas han explicado en un comunicado que la "nueva 'joint venture' (empresa conjunta, JV) fabricará vehículos de pasajeros multienergía de Ford y Geely para el mercado europeo, impulsando una mayor variedad de opciones y valor para los conductores". Este nuevo modelo, añaden, reducirá el coste de cada vehículo al combinar los volúmenes de producción.

Se prevé que esté en marcha durante el primer semestre del año que viene.