Un deslizamiento de tierra deja 21 muertos en el noroeste de China tras la finalización de la búsqueda de supervivientes
- El desprendimiento dejó sepultadas originalmente a 33 personas, con siete heridos y cinco personas ilesas
- El tifón Maysa deja al menos seis muertos en el sur del país
Un deslizamiento de tierra que tuvo lugar este martes en la provincia noroccidental china de Gansu ha provocado la muerte de 21 personas, ha informado la agencia estatal Xinhua este miércoles tras la finalización de las operaciones de búsqueda y rescate en el lugar.
El desprendimiento se produjo alrededor de las 06:56 hora local (02:56 hora peninsular española del martes) y dejó sepultadas originalmente a 33 personas, de las cuales 21 han fallecido, siete presentan heridas de carácter leve y cinco se encuentran ilesas.
Tras el desastre ocurrido en la aldea de Renzang, bajo administración de la ciudad de Longnan, los departamentos locales de respuesta a emergencias, bomberos y seguridad pública organizaron equipos de rescate y pusieron en marcha rápidamente las operaciones de salvamento.
El diario local Beijing News informó de que el grupo se dirigía a una zona boscosa para limpiar árboles secos, y añadió que no se habían registrado lluvias en la zona antes ni después del deslizamiento. Un rescatista desplazado al lugar explicó que el deslizamiento se produjo en una zona de barranco, cerca de una ladera por la que discurre agua, y que la masa de tierra desprendida formó una pendiente de entre 70 y 80 metros de longitud.
Ante los múltiples desastres registrados en varias regiones de China en los últimos días, el presidente del país, Xi Jinping, ha instado a desplegar todos los esfuerzos posibles en las labores de rescate, socorro, atención a los heridos y reubicación de los afectados.
El tifón Maysak deja al menos seis muertos
El tifón Maysak, el décimo de la temporada y el primero que toca tierra este año en China, ha dejado al menos seis muertos en la región meridional de Guangxi, donde las lluvias torrenciales han provocado inundaciones y la rotura de varios embalses en Nanning, capital regional.
Según el último balance oficial presentado por las autoridades locales, seis personas han fallecido y otras 11 permanecen desaparecidas por los efectos del temporal, que también ha propiciado la evacuación de 130.000 personas y ha afectado a 375.000 residentes en toda la provincia.
El embalse Liulan, situado en la localidad Hengzhou, bajo administración de Nanning, sufrió dos brechas principales de unos 50 metros en total, por las que comenzó a salir un gran volumen de agua hacia zonas situadas aguas abajo, según personal de la instalación citado por medios locales.
Las precipitaciones asociadas a Maysak han dejado en Guangxi acumulados de hasta 553,8 milímetros, crecidas de ríos, anegamientos urbanos y cortes de electricidad. La última información disponible muestra que 341 embalses de la región superan sus niveles de agua límite de inundación y 56 estaciones de monitoreo en 41 ríos reportan niveles de agua superiores a los umbrales de alerta.