El Senado confirma al exabogado personal de Trump, Todd Blanche, como nuevo fiscal general de EE.UU.
- La votación se ha saldado con un ajustado 50 a 49 a favor
- Dos senadoras republicanas no han apoyado a Blanche
El Senado de Estados Unidos ha confirmado este sábado como nuevo fiscal general a Todd Blanche, antiguo abogado personal del presidente Donald Trump, que había venido ejerciendo hasta ahora el cargo de manera interina desde el cese en abril de Pam Bondi, y en medio de fuertes recelos por su posible falta de independencia.
"Me siento profundamente honrado por la confianza y la fe que el presidente Trump ha depositado en mí para liderar el Departamento de Justicia (...) Agradezco al Senado por quedarse hasta tarde para completar este proceso", ha anunciado el nuevo fiscal general en un mensaje en sus redes sociales.
Dos senadoras republicanas rechazan a Blanche
Finalmente, los republicanos han cerrado filas y han apoyado a Blanche en una votación que se ha saldado con un ajustado 50-49 a favor, después de que el senador por Luisiana Bill Cassidy, quien habría expresado sus dudas, votara a favor tras confirmarse que sus compañeras de partido Susan Collins y Lisa Murkowski se unían a los demócratas para rechazar al candidato propuesto por Trump.
Blanche, nominado por Trump, ejercía de manera interina como fiscal general del país desde el pasado abril, cuando el presidente destituyó a Pam Bondi por su gestión del caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein.
tarde el presidente de
Estados Unidos ha cesado a su fiscal general.
Cristina Olea, ¿qué motivo es crime?
Si es que
de alguno? Bueno, todavía no hemos oído a Donald
Trump hablar sobre esto
Él acaba de anunciarlo con un mensaje en su red social.
Pam Bondi era una persona muy leal
a Trump. De hecho, lo ha defendido tanto durante
este año que ha suscitado una gran controversia por no respetar la
transparencia
tradicional independencia del Departamento de Justicia con respecto
al presidente.
Aún así,
aquí en Washington iban creciendo los rumores de que Trump estaba cada vez
más frustrado con ella, en parte por su gestión
de los papeles de Epstein.
Esa gestión fue muy polémica, a Bondi la acusaron de falta de
profesionalidad, de
tratar de encubrir a Trump y eso al final ha acabado siendo un quebradero
de cabeza para él porque
lo que ha conseguido ha sido aumentar el escrutinio sobre su relación con el
millonario pederasta
De momento Trump la sustituye por el segundo del Departamento de Justicia,
Todd Blanche, un hombre..
leal a él, fue su abogado personal cuando Trump no era presidente y lo
defendió cuando lo juzgaron
en Nueva York poco antes de las últimas elecciones
En mayo, Blanche anunció la creación de un fondo de unos 1.800 millones de dólares para compensar a personas que, según el Gobierno de Trump, fueron objeto de una persecución judicial injusta durante la Administración de Joe Biden (2021-2025), incluidos los protagonistas del asalto al Capitolio de 2021.
Dicho fondo, que fue suspendido en los tribunales, surgió como parte de un acuerdo con Trump por la demanda que la familia del mandatario había interpuesto al Gobierno por la divulgación de sus declaraciones fiscales y fue criticado incluso por legisladores del partido Republicano.
Blanche tuvo que anular formalmente el fondo el pasado 3 de agosto para destrabar su confirmación en el Senado, dado que los republicanos John Cornyn y Thom Tillis bloquearon su nominación.
Blanche, abogado Trump en el caso Stormy Daniels
Nacido en Denver (Colorado) en 1974, Blanche desarrolló una carrera como fiscal en el Distrito Sur de Nueva York y luego como abogado defensor en casos de alto perfil.
Fue abogado personal del hoy presidente y dirigió su defensa en el juicio de Nueva York por los pagos irregulares para silenciar a la actriz porno Stormy Daniels durante la campaña electoral de 2016.
También integró el equipo legal de Trump en los casos federales por el manejo de documentos clasificados y por los intentos de revertir el resultado de las elecciones de 2020.
Bajo su mandato interino, la Fiscalía presentó cargos contra el exdirector del FBI James Comey, enfrentado a Trump, y abrió investigaciones vinculadas a las denuncias infundadas de fraude electoral de 2020, por lo que los demócratas lo acusan de socavar la independencia del Departamento de Justicia.