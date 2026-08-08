El Senado confirma al exabogado personal de Trump, Todd Blanche, como nuevo fiscal general de EE.UU.

El Senado de Estados Unidos ha confirmado este sábado como nuevo fiscal general a Todd Blanche, antiguo abogado personal del presidente Donald Trump, que había venido ejerciendo hasta ahora el cargo de manera interina desde el cese en abril de Pam Bondi, y en medio de fuertes recelos por su posible falta de independencia.

"Me siento profundamente honrado por la confianza y la fe que el presidente Trump ha depositado en mí para liderar el Departamento de Justicia (...) Agradezco al Senado por quedarse hasta tarde para completar este proceso", ha anunciado el nuevo fiscal general en un mensaje en sus redes sociales.

Dos senadoras republicanas rechazan a Blanche Finalmente, los republicanos han cerrado filas y han apoyado a Blanche en una votación que se ha saldado con un ajustado 50-49 a favor, después de que el senador por Luisiana Bill Cassidy, quien habría expresado sus dudas, votara a favor tras confirmarse que sus compañeras de partido Susan Collins y Lisa Murkowski se unían a los demócratas para rechazar al candidato propuesto por Trump. Blanche, nominado por Trump, ejercía de manera interina como fiscal general del país desde el pasado abril, cuando el presidente destituyó a Pam Bondi por su gestión del caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein. 01.11 min Transcripción completa tarde el presidente de Estados Unidos ha cesado a su fiscal general. Cristina Olea, ¿qué motivo es crime? Si es que de alguno? Bueno, todavía no hemos oído a Donald Trump hablar sobre esto Él acaba de anunciarlo con un mensaje en su red social. Pam Bondi era una persona muy leal a Trump. De hecho, lo ha defendido tanto durante este año que ha suscitado una gran controversia por no respetar la transparencia tradicional independencia del Departamento de Justicia con respecto al presidente. Aún así, aquí en Washington iban creciendo los rumores de que Trump estaba cada vez más frustrado con ella, en parte por su gestión de los papeles de Epstein. Esa gestión fue muy polémica, a Bondi la acusaron de falta de profesionalidad, de tratar de encubrir a Trump y eso al final ha acabado siendo un quebradero de cabeza para él porque lo que ha conseguido ha sido aumentar el escrutinio sobre su relación con el millonario pederasta De momento Trump la sustituye por el segundo del Departamento de Justicia, Todd Blanche, un hombre.. leal a él, fue su abogado personal cuando Trump no era presidente y lo defendió cuando lo juzgaron en Nueva York poco antes de las últimas elecciones Trump destituye a la fiscal general, Pam Bondi En mayo, Blanche anunció la creación de un fondo de unos 1.800 millones de dólares para compensar a personas que, según el Gobierno de Trump, fueron objeto de una persecución judicial injusta durante la Administración de Joe Biden (2021-2025), incluidos los protagonistas del asalto al Capitolio de 2021. Dicho fondo, que fue suspendido en los tribunales, surgió como parte de un acuerdo con Trump por la demanda que la familia del mandatario había interpuesto al Gobierno por la divulgación de sus declaraciones fiscales y fue criticado incluso por legisladores del partido Republicano. Blanche tuvo que anular formalmente el fondo el pasado 3 de agosto para destrabar su confirmación en el Senado, dado que los republicanos John Cornyn y Thom Tillis bloquearon su nominación.