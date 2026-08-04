El PP avisa al Parlamento Europeo de que las políticas de Sánchez amenazan "la soberanía nacional y europea"

La delegación española del PP en el Parlamento Europeo ha remitido una carta a los eurodiputados para alertar de "la gravedad" de la crisis en Ceuta y Melilla tras la entrada masiva e irregular de miles de personas y en la que advierte de que "las políticas migratoria y diplomática de Pedro Sánchez ponen en peligro la soberanía nacional y europea". Anuncian también que han pedido la celebración de un debate sobre lo ocurrido en el Pleno de la eurocámara del 14 de septiembre.

"Podemos afirmar con rotundidad que estamos ante la peor crisis de soberanía nacional de la frontera sur de Europa", indican los populares en la carta, enviada este martes y firmada por los 22 eurodiputados populares españoles. Reclaman una "respuesta europea coordinada" ante lo que consideran "la peor crisis de la soberanía nacional de la frontera sur de Europa", un hecho que a su juicio va más allá de una crisis migratoria y supone "una amenaza para la integridad territorial de España y para la credibilidad del espacio Schengen".

Los eurodiputados populares, que reivindican la españolidad de Ceuta y Melilla, aseguran que del 1 de enero al 15 de julio han entrado en Ceuta y Melilla de forma irregular 2.991 personas, un 140% más que en el mismo periodo de 2025, pero que el 30 de julio lo hicieron por mar y tierra entre 60.000 y 80.000 inmigrantes, con al menos 88 personas fallecidas en el intento de cruzar a nado la frontera. La ciudad, explica el PP en la carta, no ha recuperado la normalidad y citan fuentes policiales que estiman que entre 5.000 y 7.000 personas permanecen en sus calles, mientras los servicios de migración, como el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) se encuentran saturados.

Y critican la gestión de esta crisis del Gobierno español, que "rechazó" recurrir a la Ley de Seguridad Nacional y la "ayuda financiera, técnica y operativa a España" ofrecida por la Comisión Europea, incluido el despliegue de la agencia comunitaria de fronteras exteriores (Frontex).

Igualmente, apuntan que Italia, Finlandia, Suecia, Francia, Dinamarca, Austria o Chequia "han expresado su preocupación por los acontecimientos de Ceuta y por su posible impacto en el espacio Schengen", y que Francia ya ha anunciado un refuerzo de los controles en su frontera con España como "medida preventiva". Señalan que también la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, "ha reclamado el fin inmediato de las entradas irregulares en Ceuta y la devolución de aquellos que han entrado ilegalmente". Frente a estos mensajes, critican los populares, "la única respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez ha sido criticar a sus socios europeos y convocar al embajador de Italia, no así al de Marruecos".

La delegación española del PP concluye que lo ocurrido no es "una simple crisis migratoria" , sino fruto de "la instrumentalización de la inmigración como herramienta de presión" y el resultado de las "políticas fallidas del Gobierno en migración, seguridad y política exterior". Todo ello exige una "respuesta europea coordinada" porque lo que está en juego no es únicamente la soberanía de España sino también "la seguridad de las fronteras exteriores de la Unión y la supervivencia del espacio Schengen".