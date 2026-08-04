Guardacostas franceses rescatan a 157 migrantes en el Canal de la Mancha tras incendiarse su embarcación

Los guardacostas franceses han rescatado a 157 migrantes que cruzaban el Canal de la Mancha —que divide la zona noroeste de Francia de Reino Unido—. La embarcación en la que viajaban se ha incendiado en la madrugada del martes cerca de la costa de Boulogne-sur-Mer. Tres buques guardacostas han trasladado a los auxiliados a la costa.

"Una pequeña embarcación se incendió entre aguas francesas y británicas, lo que obligó a sus ocupantes a saltar al agua", ha explicado la prefectura marítima, que ha aclarado que no se han registrado víctimas.

Se trata de una de las principales operaciones de rescate marítimo desde que en 2018 embarcaciones precarias comenzaran a cruzar el Canal de la Mancha. Los migrantes han zarpado este lunes desde Veules-les-Roses, en Seine-maritime.

En un primer momento, cinco de los tripulantes "necesitaban ser rescatados" fueron trasladados al Paso de Calais —Boulogne-sur-Mer—, según la Prefectura marítima de la Mancha y el mar del Norte (Prémar). El resto de pasajeros "rechazaron la propuesta de ser rescatados por los medios franceses", han asegurado.

La misma entidad ha comunicado que el barco se encontraba cerca de aguas británicas cuando el motor prendió fuego y afectó gravemente la estructura de la embarcación. En el momento del incidente, varios barcos se movilizaron al lugar, entre ellos un buque y un bote salvavidas británicos.

Algunas personas han asegurado que en las últimas semanas se han visto embarcaciones que son más grandes de lo habitual —8 o 10 metros— y han alcanzado un tamaño de 12 metros.

"Este método de operación se ha extendido significativamente", han declarado desde Prémar, " el número de personas por embarcación no para de crecer". En el año 2021 se contabilizaban unas 15 personas y, desde inicios de 2026, la cifra ha aumentado a 65 pasajeros.

El incidente ha tenido lugar en medio de una creciente tensión entre los países de la Unión Europea por la crisis migratoria que se ha vivido en los últimos días en la ciudad autónoma de Ceuta, en la que más de 50.000 inmigrantes irregulares cruzaron la frontera entre Marruecos y España. Este martes se celebra una reunión extraordinaria del consejo de ministros de Interior de la Unión Europea a causa de esta crisis, en la que la gestión española ha sido duramente criticada por otros países aliados.