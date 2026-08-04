Una técnica personaliza el diagnóstico de la apnea del sueño en el Hospital Universitario de Guadalajara

El servicio de Neumología del Hospital Universitario de Guadalajara, referente en el diagnóstico y tratamiento de la apnea del sueño, ha incorporado a su cartera de servicios la somnoscopia, una técnica avanzada que permite personalizar el tratamiento de este trastorno.

Así lo explica la jefa de la Unidad de Neumología del Hospital Universitario de Guadalajara, Olga Mediano, quien destaca que esta prueba mejora el diagnóstico del paciente, ya que permite conocer "cómo se comporta la vía aérea, a que nivel está la obstrucción y qué soluciones le podemos dar".

La somnoscopia, conocida como DISE por sus siglas en inglés, consiste en realizar una endoscopia flexible de la vía aérea superior mientras el paciente permanece bajo una sedación ligera que reproduce las condiciones fisiológicas del sueño.

"Se duerme al paciente con una sedación ligera para replicar ese sueño durante la noche y que empiece a roncar. Después introducimos una cámara por la nariz que dirigimos a la vía aérea", detalla Mediano sobre el proceso de la prueba.

Según la especialista, esta técnica se aplica en pacientes complejos o con un perfil diferente al común a los que el tratamiento habitual, el CPAP (Continuous Positive Airway Pressure), no les da resultados. En este punto, aclara que la somnoscopia no sustituye a la CPAP, sino que la complementa.

"Se trata de una técnica avanzada que ayuda a manejar pacientes de forma personalizada y aporta ese plus de tratamiento multidisciplinar", resume Mediano, que puntualiza que desde la Unidad de Neumología prevén realizar alrededor de seis somnoscopias a la semana.

Perfil más común El perfil más común corresponde a un hombre de mediana edad con obesidad. Pese a ello, Mediano recuerda que existen otros perfiles que pasan más desapercibidos como las personas sin obesidad o el perfil femenino. Tal y como concreta, el número de pacientes diagnosticados y tratados aumenta aproximadamente un 12% cada año, principalmente por el incremento de la obesidad. Aun así, advierte que existe un "gran infradiagnóstico", ya que "la mayoría de los pacientes están sin diagnosticar y sin tratar a pesar de los esfuerzos en los útimos años".