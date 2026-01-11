¿Olvidas tus sueños al despertar? En este podcast te cuentan algunos trucos para recordarlos

Clasificar lo aprendido, ordenar recuerdos, limpiar impurezas, procesar emociones, entrenarse ante posibles retos, buscar soluciones a los problemas... Eso de considerar que dormir es una pérdida de tiempo no tiene ninguna base. Todo lo contrario, de hecho.

Quizá te preocupes porque nunca consigues acordarte de tus sueños. En realidad, no pasa nada. Soñar, soñamos todos, ocurre en la fase REM del sueño, y los beneficios y mecanismos del sueño funcionan igual, con independencia de que a la mañana siguiente podamos rememorarlo o no. Ahora bien, para recordar lo soñado, conviene prestar atención, comentarlo o tomar nota rápido antes de que desaparezca, hay quien para ello tiene una libreta de sueños, porque si toda la vida es sueño, mejor será no olvidarlo.

Cuántos tipos de sueño existen y para qué sirve soñar Xaviera Torres lleva unos días durmiendo mal y, para solucionarlo, decide probar a descansar en una hamaca. Sin embargo, los sapiensantes quieren que antes les explique para qué soñamos y cómo lo hacemos. Nuestra científica se pone manos a la obra... ¡Pero se queda dormida! ¿Podrá responder esta vez a los sapiensantes?. En este episodio a Xaviera le pasa de todo. Habla con una escalera parlante, charla con una gallina y hasta colabora con dos espías. Mientras tanto, juega al ping-pong, se va al colegio en pijama y conoce al mismísimo Keith Richards. Según el músico, parte de su éxito se lo debe a Morfeo, pero ¿quién sabe? A lo mejor solo es la imaginación de Xaviera. Sapiensantes Sapiensantes - T3. E4. ¿Por qué soñamos? Escuchar audio Camina por un espacio acolchado, húmedo, rosáceo y lleno de recovecos. Aparece el químico ruso Dmitri Mendeléiev, creador de la tabla periódica, a vueltas con sus obsesiones. ¿Será posible? Al más puro estilo Origen, los niños se han colado en el sueño de Xaviera. Allí aprenderán los distintos tipos de sueño que existen y por qué todos son importantes.