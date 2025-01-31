Nuevo tratamiento para el cáncer colorrectal metastático: "Los pacientes responden más rápido y mejor"
- El cáncer colorrectal es el segundo tipo de cáncer más diagnosticado en hombres, por detrás del de próstata
- El hospital Vall d'Hebron trabaja en dos ensayos para probar tratamientos personalizados en caso de cáncer 'metastásico'
El cáncer colorrectal es el segundo tipo de cáncer más diagnosticado en hombres, por detrás del de próstata y en mujeres, por detrás del de mama. Según datos de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), en 2024 se conocieron más de 44.000 casos nuevos y en 2023 se calcula que fallecieron más de 15.300 personas. Si bien el cáncer colorrectal es de los más tratables y curables, a través de cirugía, en estados avanzados la situación se complica.
Trabajar en medicina de precisión permite, cada vez más, saber por qué se originan los tumores y por qué tienen capacidad de multiplicarse
Para los casos que se denominan 'metastásicos', el Instituto de Oncología del Hospital Vall d'Hebron está trabajando en dos ensayos para probar tratamientos personalizados en dos de los tipos más letales de colorrectal. Uno de ellos, el de la mutación del gen BRAF V600-E, afecta en torno a un 10% de los casos totales. El otro afecta al gen (MSI-H / dMMR) y afecta a entre el 5 y el 7% de los nuevos diagnósticos. Este subtipo se caracteriza por presentar inestabilidad de microsatélites (MSI-H) o deficiencia del sistema de reparación del ADN (dMMR).
La doctora Elena Élez, oncóloga médica y jefa del Grupo de Cáncer Colorrectal del Instituto de Oncología Vall d'Hebron, ha liderado el estudio —que han llamado Breakwater—, que ha evaluado por primera vez la combinación de encorafenib y cetuximab con quimioterapia como primera línea de tratamiento en pacientes de cáncer colorrectal metastásico.
En las Mañanas de RNE, la experta ha explicado que en su trabajo han comprobado que los genes mutados se comportan de cierta manera y han tenido que desarrollar medicamentos adaptados para bloquear el desarrollo de los tumores. La doctora Élez ha explicado que, una de las grandes ventajas de trabajar en medicina de precisión implica que cada vez más sabemos por qué se originan los tumores, por qué tienen capacidad de multiplicarse.. hemos visto, número 1, que el gen se comporta de esta manera y número 2, de qué manera tenemos que desarrollar medicamentos para poder bloquearlo".
El tratamiento funciona bien y es seguro
El ensayo se encuentra ya en fase 3, por lo que los investigadores ya saben que el tratamiento funciona bien y es seguro. "Esto quiere decir que ya estamos comparando el tratamiento estándar con respecto al tratamiento nuevo. El estudio ya se ha completado, falta solamente analizar una parte de los datos, que probablemente ya se puedan comunicar en junio de este año", ha explicado la doctora Élez, quien subraya que si todo va bien empezará un proceso de evaluación a través de guías de práctica clínica y agencias reguladoras, "para que podamos administrarlo a los pacientes desde el principio".
Esto es importante —prosigue la experta—, porque la combinación entre dos compuestos medicamentos especiales, el 'EC' (epirubicina y ciclofosfamida) y la combinación 'm-FOLFOX-6', ha demostrado resultados sorprendentes. Revelan que frente a un 15% de éxito entre los pacientes bajo el tratamiento estándar, un 68'7% de los que siguieron el nuevo tratamiento, tuvieron una respuesta objetiva superior a los seis meses. Eso significa que el tumor no avanzó y en algunos casos, desapareció.
En el 22,4% de los pacientes tratados con 'EC + mFOLFOX6' se observó una duración de la respuesta superior a los 12 meses. La ventaja sería además que este tratamiento experimental se podría aplicar en primera línea, desde la primera sesión de quimioterapia.
En el ensayo han participado 707 pacientes y en aquellos que fueron tratados con la combinación experimental se observó una reducción del riesgo de muerte o progresión de la enfermedad del 38%. La tasa de respuesta fue del 71% en los pacientes tratados con combinación de inmunoterapia, frente al 58% en los pacientes tratados con tratamiento simple.