Nuevo tratamiento para el cáncer colorrectal metastático: "Los pacientes responden más rápido y mejor"

El cáncer colorrectal es el segundo tipo de cáncer más diagnosticado en hombres, por detrás del de próstata y en mujeres, por detrás del de mama. Según datos de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), en 2024 se conocieron más de 44.000 casos nuevos y en 2023 se calcula que fallecieron más de 15.300 personas. Si bien el cáncer colorrectal es de los más tratables y curables, a través de cirugía, en estados avanzados la situación se complica.

Trabajar en medicina de precisión permite, cada vez más, saber por qué se originan los tumores y por qué tienen capacidad de multiplicarse

Para los casos que se denominan 'metastásicos', el Instituto de Oncología del Hospital Vall d'Hebron está trabajando en dos ensayos para probar tratamientos personalizados en dos de los tipos más letales de colorrectal. Uno de ellos, el de la mutación del gen BRAF V600-E, afecta en torno a un 10% de los casos totales. El otro afecta al gen (MSI-H / dMMR) y afecta a entre el 5 y el 7% de los nuevos diagnósticos. Este subtipo se caracteriza por presentar inestabilidad de microsatélites (MSI-H) o deficiencia del sistema de reparación del ADN (dMMR).

La doctora Elena Élez, oncóloga médica y jefa del Grupo de Cáncer Colorrectal del Instituto de Oncología Vall d'Hebron, ha liderado el estudio —que han llamado Breakwater—, que ha evaluado por primera vez la combinación de encorafenib y cetuximab con quimioterapia como primera línea de tratamiento en pacientes de cáncer colorrectal metastásico.

En las Mañanas de RNE, la experta ha explicado que en su trabajo han comprobado que los genes mutados se comportan de cierta manera y han tenido que desarrollar medicamentos adaptados para bloquear el desarrollo de los tumores. La doctora Élez ha explicado que, una de las grandes ventajas de trabajar en medicina de precisión implica que cada vez más sabemos por qué se originan los tumores, por qué tienen capacidad de multiplicarse.. hemos visto, número 1, que el gen se comporta de esta manera y número 2, de qué manera tenemos que desarrollar medicamentos para poder bloquearlo".