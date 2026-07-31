Comienza la operación especial del 1 de agosto: se prevén más de 850.000 desplazamientos en Castilla-La Mancha

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé un total de 857.000 desplazamientos por carreteras de Castilla-La Mancha de los 5,6 millones que se esperan por todo el territorio nacional en la II Operación especial de tráfico del verano, que comienza este viernes 31 de julio a las 15.00 horas y se extiende hasta las 24 horas del domingo 2 de agosto.

La cifra que desplazamientos que se esperan por carreteras de la región en esta Operación Salida del 1 de agosto supone un incremento del 3,84% con respecto a los datos reales que se registraron el año pasado en este mismo periodo.

Así lo ha avanzado el coordinador regional de la DGT, Francisco Javier Caparrini, que ha subrayado que los momentos con mayor intensidad de circulación se van a producir en la tarde del viernes, la mañana del sábado y el domingo prácticamente todo el día.

De igual modo, Caparrini ha detallado que las carreteras de la región que van a soportar más volumen de tráfico van a ser la A-4, Autovía de Andalucía; y la A-5, Autovía de Extremadura.

Esta segunda fase coincide con un fin de semana en el que confluirán los desplazamientos de quienes comienzan sus vacaciones de agosto, los de quienes regresan de ellas y los habituales del fin de semana.

Para evitar el paso por las zonas con mayor intensidad, Tráfico ha diseñado itinerarios alternativos. También ha lazado algunas recomendaciones, entre ellas, revisar el vehículo, planificar el trayecto, evitar las horas punta, mantener una velocidad adecuada y no conducir bajo los efectos de las drogas o el alcohol.

Tras esta fase, la DGT volverá a activar otros dos dispositivos especiales. El siguiente será el del 15 de agosto, que se desarrollará del 14 al 16 de ese mes; y el de operación retorno del verano, del 28 al 31 de agosto.

Toledo, la provincia con más desplazamientos Por provincias, Toledo concentrará la mayor parte de movimientos, con 250.800 desplazamientos. A esta le siguen Ciudad Real, con 164.400; y Albacete, con 160.400. Por su parte, Cuenca registrará un total de 142.600 desplazamientos; mientras que Guadalajara será la provincia con menos densidad de tráfico, con 138.800 trayectos.