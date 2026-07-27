La jueza procesa a los tres mossos que ayudaron a huir a Puigdemont de Barcelona en agosto de 2024

Una jueza ha procesado a los tres agentes de los Mossos d'Esquadra acusados de colaborar en la huida del expresidente catalán Carles Puigdemont tras su fugaz reaparición en Barcelona en agosto de 2024, ante los indicios de que se coordinaron para evitar que fuese detenido, pese a la orden del Supremo.

En un auto, al que ha tenido acceso RTVE, la titular del juzgado de instrucción número 24 de Barcelona procesa a los tres agentes, que quedan a un paso de juicio por omisión del deber de perseguir delitos, castigado con penas de inhabilitación, por colaborar en la huida de Puigdemont tras su fugaz regreso el 8 de agosto de 2024, coincidiendo con la investidura del socialista Salvador Illa. La jueza, que previamente había archivado la causa contra los tres agentes al concluir que no tenían la obligación de detener a Puigdemont porque no estaban de servicio, asume ahora la reciente decisión de la Audiencia de Barcelona, que le ordenó que reabriera el procedimiento y dejara a los investigados a un paso de juicio ante los indicios de que omitieron su deber de perseguir delitos. En su auto de procesamiento, la jueza da diez días a la Fiscalía y las acusaciones personadas -Vox y Hazte Oír- para que formulen su escrito de acusación, solicitando la apertura de juicio oral, el archivo del procedimiento o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.

La jueza había dado por terminada la instrucción del caso y acordó su archivo al descartar delito en la conducta de los agentes -uno de los cuales estaba de vacaciones, otro de permiso y el tercero de baja-, pero la Audiencia le ordenó reabrir la causa y dictar un auto para dejarlos a un paso de juicio, al encontrar "indicios suficientes" de que ayudaron a Puigdemont. En su auto, la jueza asume que, de acuerdo con la resolución de la Audiencia de Barcelona, en este caso concurren "indicios suficientes" para poder afirmar que "existía un vínculo" entre los investigados "encaminado a conseguir la huida del señor Puigdemont, a pesar de la orden de detención vigente en contra del mismo dictada por el Tribunal supremo".

Tras bajar Puigdemont del escenario, los tres agentes "le escoltaban y ocultaban (junto a otras personas)", según la jueza, que apunta que posteriormente se vio de nuevo a los investigados acompañando al expresidente catalán "dándole protección, ocultándole y realizando actuaciones que pudieron contribuir eficazmente al fin perseguido". Además, apunta que la Audiencia de Barcelona escribe otras actuaciones realizadas por los tres agentes para evitar la detención y facilitar la huida de Puigdemont: "rodearle a muy corta distancia, llegarle a coger del brazo en algún momento para avanzar ante la aglomeración de personas en una disposición calificada de 'encapsulamiento', estar presentes durante todo el recorrido desde la calle Trafalgar a Arc del Triomf".

(NOTICIA EN AVANCE)