El Supremo pide a la Eurocámara un cuarto suplicatorio para alzar la inmunidad de Alvise, en este caso por coacciones

El Tribunal Supremo ha solicitado al Parlamento Europeo que suspenda la inmunidad del eurodiputado y líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), Luis Alvise Pérez, para poder investigarle por la querella que presentó en su contra el alcalde de Algeciras (Cádiz) y también senador del Grupo Mixto, José Ignacio Landaluce, por presunto delito de coacciones o amenazas. Este ya es el cuarto suplicatorio que pide el alto tribunal español a Bruselas para que se le levante la inmunidad.

De los otros tres suplicatorios ya cursados, dos ya han sido concedidos: el que le investiga por presuntos delitos de financiación ilegal de partido Se Acabó la Fiesta (SALF) y por delito electoral, y el que tiene abierto por mensajes relativos a la fiscal delegada para delitos de odio y discriminación de Valencia, Susana Gisbert.

En el caso referido al alcalde de Algeciras, el instructor, Antonio del Moral, avala que se le retire la inmunidad porque los hechos que relata la querella que interpuso el regidor vienen conformados por diversas declaraciones y manifestaciones vertidas por el investigado en el canal público de la plataforma de mensajería Telegram. En esos mensajes, el político "instaba para que dimitiera de su cargo de alcalde de Algeciras, con la advertencia de que, de no hacerlo, haría públicos contenidos relativos a comportamientos presuntamente delictivos".

Además de las cuatro causas en las que se ha elevado suplicatorio al Parlamento Europeo, Alvise tiene abiertas otras dos en el Tribunal Supremo: una por la presunta difusión de una prueba falsa de covid del exministro de Sanidad y actual president de la Generalitat catalana Salvador Illa, y otra por presunta instigación de desórdenes públicos con relación a protestas agrícolas de febrero de 2024 en Madrid.

En junio del año pasado, Alvise declaro ante el Supremo sobre el caso de la PCR de Illa. A su salida del juzgado, aseguró que no actuó con "mala fe" y alegó que era "un documento que circulaba masivamente por toda las redes sociales".