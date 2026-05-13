El Supremo pide al Parlamento Europeo levantar la inmunidad de 'Alvise' por presunto acoso a dos eurodiputados
- Actualmente el eurodiputado tiene cinco causas abiertas en el Tribunal Supremo
- También está investigado en la misma causa por revelación de secretos
El Tribunal Supremo ha solicitado este miércoles al Parlamento Europeo el suplicatorio de suspensión de la inmunidad del eurodiputado Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise, para continuar la investigación que se sigue contra él por la querella de dos eurodiputados de su partido Se acabó la fiesta (SALF) por delitos de acoso y revelación de secretos.
El suplicatorio se dirigirá al presidente del Parlamento Europeo a través del presidente de la Sala de lo Penal y de la presidenta del Tribunal Supremo, junto con el testimonio de estas actuaciones que suponen el tercer suplicatorio elevado a la Eurocámara, de las cinco causas que Alvise tiene abiertas en el Tribunal Supremo.
En relación con este nuevo suplicatorio, el magistrado instructor, Manuel Marchena, indica en su auto que los hechos investigados se centran en las declaraciones realizadas por el querellado en un podcast, en las que habría animado a sus seguidores a perseguir y acosar a sus dos compañeros eurodiputados por haberse dejado sobornar en una votación de la eurocámara sobre el rearme europeo.
En el podcast señaló, según recoge el auto, "si yo he hecho campaña electoral por toda España diciendo no y tú votas a favor, estás traicionando a 800.000 españoles. Perseguidles y pedirles explicaciones. Y si tenéis que gritarle en un bar que eres un criminal, que eres un corrupto y que has votado a favor del rearme, tenéis que hacerlo vosotros, porque no lo puedo hacer yo, lo tiene que hacer la gente que nos ha votado".
También se le acusa de revelación de secretos
Los querellantes también imputan un delito de revelación de secretos a Alvise por filtrar sus datos personales de contacto, lo que habría derivado en un constante acoso de mensajes a través de las redes sociales, con reiteradas amenazas, insultos y difamaciones.
El auto explica que el querellado no se ha limitado a emitir o expresar sus opiniones en un debate político en el que, por definición, los límites de la protección del honor y la imagen cederían frente a la libertad de expresión, como presupuesto inderogable para el eficaz ejercicio de la función parlamentaria.
En el presente caso, señala el magistrado instructor, "los mensajes difundidos en redes sociales y la divulgación incontrolada de datos personales de las víctimas desbordan los límites de cualquier controversia política y no tienen cabida en la garantía parlamentaria de inviolabilidad".
El auto recuerda que el significado de la inmunidad parlamentaria decae en hechos como los que se describen en la querella en la medida en que los dos denunciantes, "también europarlamentarios y antiguos compañeros de lista electoral de D. Luis Pérez, se han visto obligados a variar sus rutinas, algunas de ellas concebidas precisamente para facilitar el contacto telemático con su electorado".
El magistrado instructor indica que después de tomar declaración a los dos querellantes y querellado, así como a un testigo propuesto por Alvise procede instar la concesión del suplicatorio que determine la suspensión de la inmunidad y que haga viable el ejercicio de la acción penal contra el eurodiputado por los delitos de acoso del artículo 172 ter y de revelación de secretos del artículo 197 del Código Penal.