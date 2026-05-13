El Supremo pide al Parlamento Europeo levantar la inmunidad de 'Alvise' por presunto acoso a dos eurodiputados

El Tribunal Supremo ha solicitado este miércoles al Parlamento Europeo el suplicatorio de suspensión de la inmunidad del eurodiputado Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise, para continuar la investigación que se sigue contra él por la querella de dos eurodiputados de su partido Se acabó la fiesta (SALF) por delitos de acoso y revelación de secretos.

El suplicatorio se dirigirá al presidente del Parlamento Europeo a través del presidente de la Sala de lo Penal y de la presidenta del Tribunal Supremo, junto con el testimonio de estas actuaciones que suponen el tercer suplicatorio elevado a la Eurocámara, de las cinco causas que Alvise tiene abiertas en el Tribunal Supremo.

En relación con este nuevo suplicatorio, el magistrado instructor, Manuel Marchena, indica en su auto que los hechos investigados se centran en las declaraciones realizadas por el querellado en un podcast, en las que habría animado a sus seguidores a perseguir y acosar a sus dos compañeros eurodiputados por haberse dejado sobornar en una votación de la eurocámara sobre el rearme europeo.

En el podcast señaló, según recoge el auto, "si yo he hecho campaña electoral por toda España diciendo no y tú votas a favor, estás traicionando a 800.000 españoles. Perseguidles y pedirles explicaciones. Y si tenéis que gritarle en un bar que eres un criminal, que eres un corrupto y que has votado a favor del rearme, tenéis que hacerlo vosotros, porque no lo puedo hacer yo, lo tiene que hacer la gente que nos ha votado".