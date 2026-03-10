La Eurocámara sanciona a Alvise Pérez por difundir vídeos con comentarios despectivos hacia el socialista López Aguilar

El Parlamento Europeo ha sancionado este martes al eurodiputado y fundador del partido Se Acabó La Fiesta, Luis 'Alvise' Pérez por grabar y difundir en redes sociales vídeos añadiendo comentarios despectivos hacia el diputado socialdemócrata Juan Fernando López Aguilar.

La presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, ha anunciado la medida contra el eurodiputado Alvise Pérez, que dejará de percibir dietas durante 10 días, a razón de 359 euros diarios, lo que supone casi 3.600 euros, y tampoco podrá asistir ni intervenir en el Pleno durante cuatro días aunque sí mantendrá su derecho a votar.

Se trata de un vídeo que Pérez subió a redes sociales en el que acusaba a López Aguilar de "abroncar" a una asistente parlamentaria con "violentos aspavientos".

En concreto, Metsola ha explicado que el castigo contra el eurodiputado es por "grabar durante un pleno a otro diputado del Parlamento Europeo sin su consentimiento y difundir posteriormente el vídeo en redes sociales con comentarios despectivos".

Las reglas del Parlamento Europeo prohíben a los eurodiputados el uso de dispositivos móviles durante las sesiones plenarias para tomar fotografías o grabar a otros parlamentarios con el objetivo de perjudicar su reputación o la de la institución.

Es en base a estas normas que la Mesa de la Eurocámara confirmó este lunes la sanción, tras escuchar y estudiar el recurso que presentó el eurodiputado internamente al ser notificado el pasado mes de la decisión inicial. La mesa del Parlamento Europeo la ha confirmado en su reunión de este lunes. El líder de SALF puede aún acudir al Tribunal General.