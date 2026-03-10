La Eurocámara sanciona a Alvise Pérez por difundir vídeos con comentarios despectivos hacia el socialista López Aguilar
- El eurodiputado de Se Acabó La Fiesta (SALF) dejará de percibir dietas durante diez días, lo que supone casi 3.600 euros
- Es la segunda medida contra Alvise, después de que no incluyera todos sus ingresos en la declaración de intereses privados
El Parlamento Europeo ha sancionado este martes al eurodiputado y fundador del partido Se Acabó La Fiesta, Luis 'Alvise' Pérez por grabar y difundir en redes sociales vídeos añadiendo comentarios despectivos hacia el diputado socialdemócrata Juan Fernando López Aguilar.
La presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, ha anunciado la medida contra el eurodiputado Alvise Pérez, que dejará de percibir dietas durante 10 días, a razón de 359 euros diarios, lo que supone casi 3.600 euros, y tampoco podrá asistir ni intervenir en el Pleno durante cuatro días aunque sí mantendrá su derecho a votar.
Se trata de un vídeo que Pérez subió a redes sociales en el que acusaba a López Aguilar de "abroncar" a una asistente parlamentaria con "violentos aspavientos".
En concreto, Metsola ha explicado que el castigo contra el eurodiputado es por "grabar durante un pleno a otro diputado del Parlamento Europeo sin su consentimiento y difundir posteriormente el vídeo en redes sociales con comentarios despectivos".
Las reglas del Parlamento Europeo prohíben a los eurodiputados el uso de dispositivos móviles durante las sesiones plenarias para tomar fotografías o grabar a otros parlamentarios con el objetivo de perjudicar su reputación o la de la institución.
Es en base a estas normas que la Mesa de la Eurocámara confirmó este lunes la sanción, tras escuchar y estudiar el recurso que presentó el eurodiputado internamente al ser notificado el pasado mes de la decisión inicial. La mesa del Parlamento Europeo la ha confirmado en su reunión de este lunes. El líder de SALF puede aún acudir al Tribunal General.
Segunda sanción a Alvise
La Eurocámara ya sancionó a Pérez en 2025 por no incluir todos los ingresos requeridos en la declaración de intereses privados obligatoria para todos los eurodiputados. Desde entonces, el líder de SALF ha actualizado dos veces esta declaración; en la primera de ellas incluyó haber obtenido ingresos por valor de 783.200 euros entre enero de 2021 y julio de 2024.
La suma procede de ganancias de 639.200 euros por su actividad como ‘influencer’, un ingreso único de 15.000 euros en 2021 por su cargo de propietario único de la empresa Resistencia Popular SL y de rentas de 129.000 euros (a razón de 3.000 euros al mes en 43 meses) recibidas de redes sociales, desde Instagram hasta Patreon (incluyendo Twitter [sic] y Youtube).
En la segunda actualización, añadió que había recibido un pago de 106.000 euros por actividades de consultoría "freelance" en el sector de las redes sociales y la comunicación, si bien no explicita qué empresa contrató sus servicios.
Otras dos eurodiputadas, las francesas Leïla Chaibi y Rima Hassan, han recibido sanciones por un motivo similar en esta misma sesión, en la que Metsola ha aprovechado para recordar a los eurodiputados que no pueden grabar dentro del hemiciclo y subir el contenido a redes si estos vídeos "pueden dañar la dignidad y reputación" de la Eurocámara.
En el caso de Chaibi, la sanción es por grabarse a sí misma con "gestos inapropiados" y posteriormente subir a redes un vídeo durante la ceremonia por el 40 aniversario de la entrada en la UE de España y Portugal, mientras para Hassan fue también por grabar a otro eurodiputado sin su consentimiento y subirlo después a redes.