Ortega Smith abandona el grupo parlamentario de Vox en el Congreso y pasa al Grupo Mixto

Javier Ortega Smith, exdirigente de Vox, ha solicitado su baja como diputado del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados para pasar a formar parte del Grupo Mixto. En un documento dirigido a la Mesa del Congreso y a la Presidencia del Pleno, expone que es "su voluntad causar baja como miembro del Grupo Parlamentario Vox" con efecto inmediato.

En un carta redactada sobre la escrita por Santiago Abascal en 2013 y remitida a Mariano Rajoy cuando abandonó el Partido Popular, el concejal del Ayuntamiento de Madrid ha asegurado que "Vox está secuestrado" por su cúpula, una "cúpula que ha traicionado sus valores e ideas".

“Orgulloso del pasado, aún más esperanzado en el futuro. pic.twitter.com/qaHtpkV60G“ — Javier Ortega Smith (@Ortega_Smith) July 17, 2026

La decisión, que el exportavoz de Vox ha descrito como "dolorosa" y "la más difícil de su vida", es consecuencia, según explica, de los "fulminantes e injustificados ceses" que ha acumulado desde que, en octubre de 2022, fuera cesado como Secretario General. Ha asegurado que ya "no se reconoce en en la dirección del partido" y ha recriminado al presidente de la formación, Santiago Abascal, no continuar creyendo en los principios con los que comenzó Vox.

Este era el último cargo de Ortega Smith que le unía a Vox, ya que en febrero la formación le expulsó cautelarmente al negarse a acatar su relevo como Portavoz del grupo municipal. Tras un recurso de alzada presentado por Smith y desestimado por el Comité Ejecutivo Nacional, el Comité de Garantías confirmó dicha expulsión.

Ortega Smith pone así punto y final a meses de desencuentros con Vox y pasa a compartir grupo con Podemos, BNG o Coalición Canaria todos integrados en el Grupo Mixto.

* María Cano Rodríguez es alumna del Doble Grado en Ciencia Política y Administración Pública y Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos. Andrea Ventura, jefa de Nacional de la web, ha supervisado la elaboración completa de este texto