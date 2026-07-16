Este vídeo en el que un policía golpea a un adolescente en EE.UU. no es actual, se grabó en 2020
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Circula en redes sociales un vídeo en el que se ve a un agente de la Policía estadounidense sujetando con violencia y golpeando a un adolescente mientras intenta detenerle. La grabación se difunde como si fuera actual y la relacionan con los últimos episodios violentos protagonizados por el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE). Las imágenes no son actuales, se registran en abril de 2020 en California y muestran la detención de una adolescente por posesión de tabaco.
El mensaje, publicado en X el 15 de julio y compartido más de 5.000 veces, incluye una grabación de 15 segundos en la que un agente estadounidense uniformado forcejea con un adolescente con camiseta blanca, tendido en el suelo. Posteriormente, le agarra del cuello y le golpea en repetidas ocasiones. La publicación que adjunta la grabación dice: "El Supremacismo Blanco está incontenible, un agente sin distintivos detiene y golpea a un niño de manera brutal en EEUU. Insisto, lo que busca Trump es una guerra civil para reprimir a su población y mantener el poder del senado". La eurodiputada de Podemos Isa Serra también ha compartido las imágenes el 16 de julio junto al siguiente texto: "Policías supremacistas golpeando a una niña negra que le pide una y otra vez que pare. Y mientras el ICE sigue asesinando ciudadanos. Avisado queda quien piense que le pilla lejos: primero van a por migrantes, después a por todos/as. En EEUU y en Europa".
Es la detención de un joven en California en 2020 por posesión de tabaco
Este vídeo no es actual, se difunde descontextualizado. Mediante una búsqueda inversa, hemos comprobado que circula en redes desde el 28 de abril de 2020. Lo compartió un perfil de X asegurando que el chico que aparecía en las imágenes era su hermano de 14 años.
La cadena de televisión 21 News, perteneciente a la CBS, también lo publicó y habló con el adolescente, al que identifica como Elijah Tufono. Este medio explica que un agente de Policía de Rancho Cordova le inmovilizó en el suelo tras detenerlo por posesión de tabaco. Según su hermana, no se resistió al arresto y además “padece una grave afección cardiaca que puede desencadenarse muy fácilmente con un golpe en el pecho o en la espalda”, tal y como relata la corporación británica BBC.
La Policía del Departamento de Rancho Cordova ofreció su versión a través de un comunicado, según la cual "cuando el agente se acercó al menor, este se mostró poco cooperativo y se negó a proporcionarle información básica de identificación" y "le dijo al agente que tenía 18 años". Aseguran que el oficial intentó detenerle y que el menor se resistió. Finalmente, el agente incautó "productos de tabaco" al menor de 14 años, lo que "presumiblemente fue la razón de su resistencia", añade este comunicado.
Otros incidentes bajo custodia del ICE
Cuando se produjo esa detención policial, Trump era presidente durante su primera etapa. Perdió las elecciones en noviembre de 2020 y Biden llegó a la Casa Blanca en enero de 2021. Este vídeo antiguo se difunde en el contexto de las recientes muertes a manos de agentes del ICE en Estados Unidos. El 7 de julio un operativo del ICE en Houston terminó con la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, un inmigrante mexicano que, según el Departamento de Seguridad Nacional, fue abatido tras un intento de evadir el arresto con su vehículo. Seis días después, el 13 de julio, otro tiroteo provocó la muerte de un joven de origen colombiano en Maine. La ONU ha pedido investigaciones independientes a raíz de los incidentes sucedidos en los primeros cinco meses de 2026, en los que murieron 18 personas bajo custodia del ICE.
En VerificaRTVE te contamos a través de una reconstrucción visual cómo agentes del ICE mataron en Mineápolis a Renee Good, una mujer de 37 años a la que dispararon en su coche. Vídeos verificados también muestran cómo estos agentes antiinmigración dispararon por la espalda a Alex Pretti, un manifestante que se acercó a ellos grabando con un móvil. En este reportaje analizamos la actuación policial en varias detenciones de estos agentes, incluidas de menores de edad.