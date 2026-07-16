Este vídeo en el que un policía golpea a un adolescente en EE.UU. no es actual, se grabó en 2020

Circula en redes sociales un vídeo en el que se ve a un agente de la Policía estadounidense sujetando con violencia y golpeando a un adolescente mientras intenta detenerle. La grabación se difunde como si fuera actual y la relacionan con los últimos episodios violentos protagonizados por el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE). Las imágenes no son actuales, se registran en abril de 2020 en California y muestran la detención de una adolescente por posesión de tabaco.

El mensaje, publicado en X el 15 de julio y compartido más de 5.000 veces, incluye una grabación de 15 segundos en la que un agente estadounidense uniformado forcejea con un adolescente con camiseta blanca, tendido en el suelo. Posteriormente, le agarra del cuello y le golpea en repetidas ocasiones. La publicación que adjunta la grabación dice: "El Supremacismo Blanco está incontenible, un agente sin distintivos detiene y golpea a un niño de manera brutal en EEUU. Insisto, lo que busca Trump es una guerra civil para reprimir a su población y mantener el poder del senado". La eurodiputada de Podemos Isa Serra también ha compartido las imágenes el 16 de julio junto al siguiente texto: "Policías supremacistas golpeando a una niña negra que le pide una y otra vez que pare. Y mientras el ICE sigue asesinando ciudadanos. Avisado queda quien piense que le pilla lejos: primero van a por migrantes, después a por todos/as. En EEUU y en Europa".