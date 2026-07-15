El CIS sitúa al PSOE por delante del PP pese a la condena de Ábalos

El PSOE ganaría las elecciones con el 33% de los votos, según el CIS. Tras la caída de cinco puntos que registró en el barómetro de junio, el PSOE recupera dos puntos en estimación de voto, mientras que el PP quedaría en segunda posición, con una caída de dos puntos respecto a junio.

En este estudio, cuyo trabajo de campo antes de que se conociera la sentencia de David Sánchez, hermano del presidente, pero después de que el Supremo condenara a Ábalos y Koldo Gardía por el caso Mascarillas, el PSOE recupera terreno frente a un PP que no solo no recorta distancias sino que empeora su resultados. Este escenario difiere del que proyectan desde hace meses el resto de casas encuestadoras: a excepción del CIS, todos los sondeos dan al PP como ganador.

El PP se alejaría de su último resultado electoral La caída del PP, al que por las fechas del trabajo de campo no le ha podido afectar las polémicas declaraciones de Feijóo sobre las bajas laborales, le dejaría con un porcentaje de voto estimado casi ocho puntos por debajo del 33% que obtuvo en los últimos comicios generales. Son los mismos puntos que le separan del PSOE, según el CIS. En el resto de los partidos, la estimación de voto experimenta pocos cambios. Vox se mantiene en tercera posición, con una estimación de voto del 15,3%, una ligera bajada respecto a junio, pero 3 puntos más que en las elecciones generales de 2023. Sumar baja tres décimas, por las dos que se deja Podemos, con quien empata el partido Se Acabó la Fiesta (SALF) del eurodiputado Alvise Pérez, que pasa del 1,5% al 2,5%.

Sánchez sigue siendo el líder mejor valorado Ningún líder político logra el aprobado en el barómetro del CIS. Pedro Sánchez se mantiene como el líder mejor valorado, con una ligera mejoría respecto a junio. Le siguen Yolanda Díaz con un 4, Feijóo con 3,63 (una décima menos) y Abascal, ligeramente por debajo del 3. En este sentido, Sánchez sigue siendo el favorito como presidente del Gobierno para el 40% de los encuestados que dan su opinión, lo que supone una ventaja de 18,3 puntos sobre Alberto Núñez Feijóo, que es el preferido por el 20,8%. Santiago Abascal es la opción preferida para el 13,8% y Gabriel Rufián, para el 6,9%.