Tres de cada cuatro españoles considera que la justicia no es imparcial cuando investiga a partidos políticos según el CIS
- El 76,9% cree que en los procesos judiciales que afectan a los partidos políticos la justicia no siempre es "imparcial"
- La encuesta ha sido realizada a partir de 4.027 entrevistas entre el 9 y el 12 de junio
Tres de cada cuatro españoles, el 76,9%, cree que en los procesos judiciales que afectan a los partidos políticos la justicia no siempre es "imparcial", y además el 88,8% opina que no trata igual a los políticos que a las personas "corrientes", según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
La cuarta edición de la Encuesta de Calidad de la Democracia realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) realizada a partir de 4.027 entrevistas entre el 9 y el 12 de junio se hizo cuando las noticias sobre casos de corrupción copaban los informativos y revela una alta desconfianza ciudadana hacia el poder judicial, de modo que el 78,4% afirma no creer que la justicia trate igual a ricos que a pobres.
También recoge que el 81,5% opina que los medios de comunicación se hacen eco de "bulos y mentiras" y más de la mitad de los entrevistados (el 57,7 %) afirma incluso que los periodistas tienen ahora menos "libertad e independencia" que hace diez años.
Nueve de cada diez no creen que la justicia trate a los políticos igual que al resto
Más de la mitad de los españoles (56,9%) se declara poco o nada satisfecho con el funcionamiento actual de la democracia y un 87,5% considera que España no cuenta con suficientes mecanismos para combatir la corrupción.
Nueve de cada diez ciudadanos están convencidos de que la Justicia no trata igual a los políticos que al resto de ciudadanos y no creen que la Justicia sea imparcial al tratar asuntos relativos a partidos.
La sociedad sigue pensando, mayoritariamente, que la democracia es preferible a cualquier otra forma de Gobierno, así lo dice un 80,8% de los entrevistados, y que la Transición que llevó a España de la dictadura a la democracia es un motivo de orgullo para el país, como opina el 72,7% de los entrevistados.