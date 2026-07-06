Tres de cada cuatro españoles considera que la justicia no es imparcial cuando investiga a partidos políticos según el CIS

Tres de cada cuatro españoles, el 76,9%, cree que en los procesos judiciales que afectan a los partidos políticos la justicia no siempre es "imparcial", y además el 88,8% opina que no trata igual a los políticos que a las personas "corrientes", según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

La cuarta edición de la Encuesta de Calidad de la Democracia realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) realizada a partir de 4.027 entrevistas entre el 9 y el 12 de junio se hizo cuando las noticias sobre casos de corrupción copaban los informativos y revela una alta desconfianza ciudadana hacia el poder judicial, de modo que el 78,4% afirma no creer que la justicia trate igual a ricos que a pobres.

También recoge que el 81,5% opina que los medios de comunicación se hacen eco de "bulos y mentiras" y más de la mitad de los entrevistados (el 57,7 %) afirma incluso que los periodistas tienen ahora menos "libertad e independencia" que hace diez años.