Ábalos pide anular su sentencia de 24 años de cárcel al asegurar que debió juzgarle la Audiencia Nacional

El exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha presentado un incidente de nulidad contra la sentencia del Tribunal Supremo que le condenó a 24 años de prisión por el caso Mascarillas, una rama derivada del caso Koldo.

Según la defensa de Ábalos, el exministro tuvo que ser juzgado por la Audiencia Nacional y no por el Supremo tras dejar su acta de diputado. Sin embargo, durante el transcurso de la investigación, el Supremo entendió que cuando Ábalos dejó de ser aforado en enero de 2026 ya existía un auto por el que se acordaba la apertura de juicio oral contra él y que se ordenó un mes antes, por lo que debía mantener la competencia la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Ábalos defiende ahora lo contrario. "La posición dominante pasa entonces a ser la del ciudadano no aforado, cuyo juez natural nunca fue la Sala Segunda del Tribunal Supremo, sino la Audiencia Nacional", ha justificado en el escrito al que ha tenido acceso RTVE Noticias y remitido al Supremo.

El exsecretario de Organización del PSOE también presenta un incidente de nulidad por "vulneración del derecho de defensa y a un proceso con todas las garantías, por denegación de acceso efectivo a la fuente original de la prueba digital -dispositivos incautados y/o sus clones forenses con sus códigos de verificación (hash), déficit de control judicial sobre la cadena de custodia y vulneración correlativa del derecho a la intimidad".

Para el exministro, su defensa "no pudo tener acceso a los dispositivos electrónicos incautados" mientras se publicaba al mismo tiempo el contenido de ellos en medios de comunicación. Además, a raíz de ello, Ábalos también critica que gran parte de la sentencia que le condena reside en el testimonio del comisionista del caso, Víctor de Aldama. "El contenido de los dispositivos —que incorpora la UCO a sus informes— junto a la declaración del señor Aldama, constituyen base esencial de la condena producida", señala el abogado de Ábalos.

"La condena descansa, de modo esencial, en la declaración del coacusado D. Víctor de Aldama, beneficiario del mayor de los tratamientos penológicos favorables", resume el escrito.

El Supremo condenó a Ábalos a 24 años y tres meses de prisión por el cobro de mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia y la contratación de dos conocidas suyas en empresas públicas. El Alto Tribunal también condenó a su exasesor Koldo García a 19 años y ocho meses y al comisionista Aldama a cuatro años y medio de cárcel. Lo hizo por los delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias.