La exdiputada inglesa Ann Widdecombe fue víctima de un crimen deliberado y se investiga un posible móvil terrorista

La unidad antiterrorista de la policía británica ha confirmado este martes que el asesinato de la exministra y exdiputada británica Ann Widdecombe fue un ataque dirigido, aunque ha subrayado que todavía no ha podido determinar cuál fue el móvil del crimen ni el grado de planificación previo del presunto agresor.

"Está claro que se trató de un ataque dirigido. Seguimos trabajando para comprender hasta qué punto existió planificación o preparación y cuál fue la motivación detrás de ese ataque", ha declarado en una comparecencia ante la prensa el comisario adjunto Laurence Taylor, máximo responsable de la Policía Antiterrorista del Reino Unido. El responsable policial evitó pronunciarse sobre una posible motivación ideológica y recalcó que se trata de "una investigación compleja" en la que aún no puede atribuirse un motivo concreto.

Widdecombe, de 78 años, fue encontrada muerta el pasado jueves en su vivienda del suroeste de Inglaterra con lo que la policía describió como "graves lesiones". Aunque inicialmente la investigación fue asumida por la policía local, el caso pasó el lunes a manos de la unidad antiterrorista tras la aparición de nuevos indicios durante las pesquisas.

Un hombre británico de 28 años fue detenido el sábado como presunto autor del asesinato y posteriormente volvió a ser arrestado bajo la legislación antiterrorista por sospechas relacionadas con la comisión, preparación o instigación de actos terroristas. Los investigadores continúan analizando el material intervenido durante los registros para esclarecer si el crimen obedeció a una motivación política, ideológica o de otra naturaleza.

Ann Widdecombe, portavoz de Inmigración y Justicia de Reform UK, pronuncia un discurso durante la conferencia nacional de Reform UK en Birmingham EFE

Crece la preocupación por la seguridad de los políticos

La muerte de Widdecombe ha reabierto el debate sobre la seguridad de los cargos públicos en el Reino Unido. La veterana política, que desarrolló gran parte de su carrera en el Partido Conservador antes de incorporarse al Brexit Party y posteriormente a Reform UK, era una de las figuras más conocidas del euroescepticismo británico y mantenía una intensa actividad pública en los medios de comunicación.

Las autoridades estudian además si el sospechoso pudo haber tenido intención de atacar a otros representantes políticos. El caso ha vuelto a poner el foco sobre la violencia contra los cargos electos en el Reino Unido, después de los asesinatos de los diputados Jo Cox, en 2016, y David Amess, en 2021, ambos durante encuentros con sus electores.

El Gobierno británico ha pedido evitar especulaciones mientras continúa la investigación y ha insistido en que esclarecer el móvil del crimen será determinante para evaluar si es necesario reforzar las medidas de protección de los representantes públicos.