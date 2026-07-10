La banda sonora del Mundial: homenaje canario de Quevedo, Daft Punk, Oasis y protesta política argentina

La selección española de fútbol se enfrenta este viernes a Bélgica en cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Las melodías forman parte de los vestuarios de los jugadores y de los DJs de los estadios que luego, por razones de fuerza natural trascienden a la afición. Los seguidores de cada equipo hacen suyas las canciones, convirtiéndolas en himnos que se corean conforme van pasando los encuentros futbolísticos y se pasan rondas.

La elección de temas suele estar condicionada por los hits del verano, por las voluntades de las discográficas y por supuesto, por la capacidad que tenga la canción de quedarse en la cabeza. Respecto a la selección española hay una sorpresa de última hora: “La Graciosa” del nuevo álbum El Baifo de Quevedo es la elegida por la Federación Española de Fútbol para sonar en los estadios cuando meten gol.

En colaboración con Elvis Crespo, es una mezcla de música urbana con merengue en homenaje a las Islas Canarias. La Graciosa es la octava isla del archipiélago y destaca por su pequeño tamaño. Su elección ha desatado reacciones de todo tipo en redes sociales y, según la lista oficial, para los goles también podría sonar “Despechá” de Rosalía.

Aficionados de España anima a su equipo este lunes, en un partido de los octavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Portugal y España en el estadio AT&T en Arlington (Estados Unidos) Lavandeira Jr/EFE

Además de Quevedo, la lista oficial incluye otras tantas como “Superestrella” de Aitana (elegida para el calentamiento y el post partido), que en redes sociales se asoció con el llanto de Cristiano Ronaldo tras perder contra España. “La Morocha” de los argentinos Luck Ra y BM, o el reparto cubano con “Dichavate” de Ya Ice Dilan, Rey Tony, Helabusador, JM Globak y Dj Honda, también forman parte del conjunto más escuchado. Se ve una gran influencia del reggaeton, con la que se complementan clásicos como Billie Jean de Michael Jackson o “Ringui Dingui” de Kase.O con SFDK.

Lejos de Spotify y ya fuera del estadio, la afición también apoya musicalmente. Jose María 'Sete' Fernández lleva su trompeta a todos los encuentros del equipo en Eurocopas y mundiales desde 2004. Considerado como el relevo del fallecido Manolo 'el del Bombo', va tocando pasodobles, cánticos como el “A por ellos” o el himno nacional.

Otras selecciones también bailan Otras aficiones también han ido escogiendo según el desarrollo de los partidos sus canciones favoritas para animar. Parece que el regreso del grupo británico Oasis no ha dejado indiferente a los fans ingleses, pues han adoptado el clásico “Wonderwall”, de 1995. La canción del grupo de Manchester conformado por Noel y Liam Gallagher es conocida en todo el país, y su eco ha emocionado al delantero Harry Kane, que declaró tras la victoria de Inglaterra ante México en octavos de final: “Aquel momento, cantando ‘Wonderwall’ en el estadio, fue realmente especial”. Un aficionado inglés baila con seguidores mexicanos a las afueras del Estadio Ciudad de México tras el partido de octavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre México e Inglaterra. James Manning/PA Francia, que eliminó ayer a Marruecos en cuartos de final, utiliza uno de los grandes éxitos de Daft Punk. “One more time” (2001) está inspirada en una canción de Eddie Johns llamada “More Spell On You”, de los setenta. La versión escogida es referente en el género French house y tiene un estilo bailable y optimista. Cuando juega la Albiceleste lo que suena sí o sí es “Matador”(1993) de los Fabulosos Cadillacs. Pertenece al ska rock, un género musical jamaicano que combina ritmos caribeños como el calipso con el R&B estadounidense. Con un ritmo espectacular, el tema tiene un trasfondo político revolucionario y recuerda también la historia del cantautor Víctor Jara, que fue asesinado tras el golpe militar de Chile en 1973 y se convirtió un símbolo de la lucha por la libertad y los derechos humanos. La sección colombiana, que fue eliminada el pasado martes por Suiza, tiene un himno urbano particular. El cantante de Medellín, Ryan Castro, lanzó en 2024 con motivo de la Copa de América “El ritmo que nos une”. Además de contar como artista invitado con la selección colombiana, la letra de la canción les menciona y alienta a todos a sentarse a ver a la “Sele”: “Mami, prenda la radio, encienda la tele Y no me molesten que hoy juega La Sele” La selección mexicana, parte de la organización del mundial junto a Estados Unidos y Canadá, también ha rescatado su cultura mariachi con “El Son de la Negra”(1988) del Vargas de Tecalitlán en cada gol. Cayeron contra Inglaterra en octavos pero no bajaron el ánimo con otros temas como “El Cielito Lindo”(1882), conocida por su letra “canta y no llores”. Este himno tiene versiones de varios artistas, siendo la más célebre la de Pedro Infante del conjunto mariachi Los Tres Garcías.