Albares, sobre Trump: "No vamos a estar siempre comentando comentarios" y refirma la buena relación bilateral

Tras una convulsa cumbre de la OTAN, en que el presidente Donald Trump pasó de decir que España era un aliado "terrible" a afirmar que nuestro país se había "redimido" aceptando "una importante solicitud de pago" (sin especificar cual) a la OTAN, fuentes del Ejecutivo aseguran que Moncloa no se atreve a interpretar las palabras de Trump aunque entienden que se refiere al esfuerzo que ha hecho España para cumplir con los compromisos para llegar a ese 2% de gasto militar tal y como explicó Sánchez en Ankara. En esta misma línea se ha pronunciado el ministro José Manuel Albares: “Solo él podría dar explicación de esos comentarios. No lo puedo saber. España cumple aquello a lo que se compromete”

En una entrevista en Telecinco, el titular de Asuntos Exteriores español ha destacado la buena relación con Estados Unidos, pero no ha querido hablar de ese cambio de postura: "No vamos a estar siempre comentando comentarios".

El jefe de la diplomacia española ha asegurado que "la realidad objetiva" de la relación entre España y Estados Unidos y Europa y Estados Unidos es "mutuamente beneficiosa", y en el caso concreto de nuestro país "especialmente beneficiosa para Estados Unidos".

Albares, que se ha referido al "estilo político de Trump", que es "comentar sobre distintos países y distintos lugares en distintos momentos", ha recordado que el republicano también habló de países como Alemania, Dinamarca o Groenlandia y "no vi a dirigentes de la OTAN hablar de ninguno de los casos".

En España "vamos a ser solidarios con nuestros socios de la OTAN de la Unión Europea", ha dicho Albares, que, en otro momento de la entrevista, concedida a Telecinco, ha defendido que "España, desde luego cumple aquello a lo que se compromete", y ha insistido en que "ojalá todos los miembros de la OTAN pudieran tener gasto del 2% que tiene España".

En todo caso, el titular de Asuntos Exteriores ha insistido en la idea que defiende el Ejecutivo: "No es tanto cuánto gastamos sino como y para qué gastamos". En ese sentido, "el compromiso de España con entregar las capacidades de la OTAN no es un capricho del gobierno, es algo que propusimos entre todos los aliados", ha continuado, y el 2% del gasto en defensa lo aprobó "otro gobierno". No obstante, ha insistido, "nosotros lo vamos a cumplir".

"Creo que todos los aliados debemos remar en la misma dirección", ha dicho Albares, que insiste en que "nosotros somos siempre solidarios".

José Manuel Albares se ha referido además al embajador de Estados Unidos en España, con el que ha dicho tener "una relación muy fluida", "como no puede ser de otra manera entre dos socios importantes y dos aliados fundamentales", y ha recordado que, tras la Cumbre de la OTAN, la ministra de Defensa Margarita Robles se reunirá con el representante del Ejecutivo de Trump en nuestro país. "España es de los pocos países que ayudó a Estados Unidos a existir", ha concluido.