La Audiencia Nacional abre juicio oral a BBVA, su expresidente Francisco González y a otras 14 personas

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha abierto juicio oral al BBVA, a su expresidente Francisco González y a otras 14 personas, entre exdirectivos de la entidad bancaria y mandos policiales, por una serie de encargos presuntamente ilegales realizados al comisario José Manuel Villarejo entre 2004 y 2016.

En su auto de apertura de juicio oral de la pieza 9 del caso Tándem, el magistrado recoge los escritos de acusación de la Fiscalía y de las acusaciones particulares cinco meses después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazara los recursos de los investigados.

BBVA irá a juicio como persona jurídica por cohecho y por 52 delitos de descubrimiento y revelación de secretos. Anticorrupción reclama para la entidad una multa de 181,1 millones de euros: cinco años de multa a razón de 5.000 euros diarios por el delito continuado de cohecho activo y otros dos años, también a 5.000 euros diarios, por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos.

En el caso del expresidente de la entidad, Francisco González, el instructor le envía a juicio por delitos de cohecho activo y pasivo, 42 delitos de descubrimiento y revelación de secretos, grupo criminal, administración desleal y falsedad documental.

Por estos mismos delitos también se sentarán en el banquillo varios exdirectivos del banco.

El excomisario Villarejo también irá a juicio acusado de múltiples delitos, entre ellos cohecho, organización criminal, falsedad documental y 42 cargos de revelación de secretos. Por estos últimos, la Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de cuatro años de cárcel por cada delito, sumados a otros seis años por cohecho.

En su resolución, el magistrado fija una cantidad de 1.173.333 euros para asegurar las responsabilidades civiles con el apercibimiento de que se embargarán sus bienes en el caso de que no depositen esa fianza en el plazo de tres días y señala a la Sala de lo Penal como el órgano encargado del enjuiciamiento de estos hechos.

A partir de ahora, los abogados de los investigados disponen de un plazo de diez días para presentar sus escritos de defensa y proponer las pruebas que consideren oportunas de cara a la vista oral.

Desde BBVA señalan a RTVE Noticias que la entidad siempre ha defendido que de los hechos investigados no se deriva responsabilidad penal para el banco.