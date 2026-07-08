González Amador solicita al juez que autorice todo lo que pide la UCO para investigarle y evitar un uso político de la causa

Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha solicitiado al juez que permita a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigue todo lo que sea necesario y evitar así un uso político de su causa. La defensa de González Amador ha enviado un escrito al magistrado, al que ha tenido acceso RTVE, y en el que solicita que se autorice "a la mayor brevedad posible" todas las medidas que han pedido los agentes.

Según este escrito, la pareja de la presidenta madrileña da permiso para que la UCO para que "se practiquen los requerimientos a la TGSS y la AEAT y se ponga su resultado a disposición de la Fuerza Actuante a la mayor velocidad posible". La defensa de González Amador remarca que con este movimiento se quiere frenar cualquier "uso político" por parte del PSOE.

En ese sentido, la defensa insiste: "La existencia de esta pieza es utilizada por la aquí acusación popular (PSOE) como herramienta de su comunicación política de forma sincronizada a cada incidencia judicial que le afecta (esto es, de forma diaria), a costa de la continua lesión de los derechos fundamentales de los ciudadanos llamados a esta pieza".