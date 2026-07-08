González Amador solicita al juez que autorice todo lo que pide la UCO para investigarle y evitar un uso político de la causa
- Pide que se autorice "a la mayor brevedad posible" todas las medidas que exigen los agentes
- Los agentes señalan que no contar con la información del novio de Ayuso "dificulta enormemente" la investigación
Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha solicitiado al juez que permita a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigue todo lo que sea necesario y evitar así un uso político de su causa. La defensa de González Amador ha enviado un escrito al magistrado, al que ha tenido acceso RTVE, y en el que solicita que se autorice "a la mayor brevedad posible" todas las medidas que han pedido los agentes.
Según este escrito, la pareja de la presidenta madrileña da permiso para que la UCO para que "se practiquen los requerimientos a la TGSS y la AEAT y se ponga su resultado a disposición de la Fuerza Actuante a la mayor velocidad posible". La defensa de González Amador remarca que con este movimiento se quiere frenar cualquier "uso político" por parte del PSOE.
En ese sentido, la defensa insiste: "La existencia de esta pieza es utilizada por la aquí acusación popular (PSOE) como herramienta de su comunicación política de forma sincronizada a cada incidencia judicial que le afecta (esto es, de forma diaria), a costa de la continua lesión de los derechos fundamentales de los ciudadanos llamados a esta pieza".
La UCO y la Fiscalía piden acceso a la información tributaria de González Amador
El movimiento de González Amador se da después de que este mismo miércoles se ha conocido que la Fiscalía ha pedido al juez que investiga a Alberto González Amador que autorice a la UCO a acceder a su información tributaria y de la seguridad social, así como de la del presidente de Quirón Prevención, Francisco Javier Camino y su mujer, María Gloria Carrasco, desde 2014. Este martes, además, las acusaciones populares que ejercen PSOE y Más Madrid han solicitado ampliar la investigación a Amador, Camino y Carrasco, por posibles delitos fiscales.
El escrito de la Fiscalía, que adelantó la SER y al que ha tenido acceso RTVE, llega después de que la UCO solicitase el pasado mes de diciembre acceder a la información económica y tributaria, incluida la que está en poder de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social.