La acusación popular pide investigar a Quirón por un presunto delito fiscal en la causa de la pareja de Ayuso

La acusación popular contra González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado que se investigue a Quirón Prevención como persona jurídica por un presunto delito fiscal y piden al tribunal que agilice las investigaciones sobre la relación de Amador con el grupo hospitalario. Así se desprende de un escrito al que ha tenido acceso RTVE, en el que PSOE y Más Madrid, que ejercen esa acusación, exponen que "debe ampliarse la investigación presente a los posibles delitos fiscales" en relación con Gloria Carrasco, esposa del presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino.

Quirón Prevención es, según el escrito, la que "abonó las facturas que supusieron un incremento en los ingresos de González Amador" y que la UCO "considera que pudieran ser simuladas al no poder prestar los servicios objeto de las mismas", y por tanto "podrían guardar relación con los delitos de corrupción en los negocios que se investigan".

Además, la acusaciones piden que junto con los delitos fiscales, de falsificación de documentos y corrupción en los negocios que se encuentran en fase de enjuiciamiento, se investiguen otras cuestiones como la compraventa de González Amador de una sociedad, a nombre de la mujer de Fernando Camino, "por un importe absolutamente desorbitado", lo cual, aseguran "podría esconder una comisión encubierta".

Las acusaciones particulares piden en las conclusiones de ese escrito, que se amplíe la investigación, con un informe de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, por si los hechos de "corrupción en los negocios" pudieran ser también constitutivos de posibles delitos fiscales", en concurso con otros de "falsificación de documento mercantil".

Las acusaciones particulares piden agilizar el proceso Además, solicitan acceso a las grabaciones de las declaraciones realizadas durante el proceso y que "se dé impulso procesal a la causa, "acordándose la práctica de las diligencias solicitadas". Recuerdan que desde mayo de 2025 se han presentado hasta cinco escritos de diligencias que no han sido tramitados, "estando el proceso estancado". "Esta falta de actividad procesal y las diligencias es también perjudicial para la investigación de la UCO", recuerdan. La Audiencia de Madrid investigará por corrupción a la pareja de Ayuso, González Amador, por su relación con Quirón Para evitar esas innecesarias dilaciones, piden que se practiquen diligencias como la declaración como investigado de Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, cuyo nombre, además, está en el informe por las comisiones del caso mascarillas. También se pide que se llame a declarar, como testigo, al director de Grandes Cuentas del grupo Quirón Prevención, para que detalle las relaciones económicas entre la empresa y González Amador. Además, solicita que se investiguen las "relaciones económicas y societarias" entre las personas y las empresas relacionadas con los hechos, y especialmente el novio de la presidenta madrileña y los responsables del grupo hospitalario, y que se aporten los documentos relacionados a las contrataciones, relaciones con proveedores y el código ético de la compañía.