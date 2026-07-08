La UCO y la Fiscalía piden al juez el acceso a la información tributaria de González Amador por ser "indispensable"

La Fiscalía ha pedido al juez que investiga a Alberto González Amador que autorice a la UCO a acceder a la información tributaria y de la seguridad social, del empresario pareja de Isabel Díaz Ayuso y del presidente de Quirón Prevención, Francisco Javier Camino y su mujer, María Gloria Carrasco, desde 2014. Precisamente este martes, las acusaciones populares que ejercen PSOE y Más Madrid solicitaron ampliar la investigación a Amador, Camino y Carrasco, por posibles delitos fiscales.

El escrito de la Fiscalía, que ha adelantado la SER y al que ha tenido acceso RTVE, llega después de que la UCO solicitase el pasado mes de diciembre acceder a la información económica y tributaria, incluida la que está en poder de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social.

El titular del juzgado número 19 de Madrid, Antonio Viejo, respondió en junio, autorizando parcialmente ese acceso, pero sólo para las cuentas bancarias.