Vuelve el bulo de que España recupera el servicio militar obligatorio, la antigua 'mili'

Nos habéis consultado a través de nuestro correo electrónico si es cierto que se prevé la instauración del servicio militar obligatorio en España, la conocida 'mili', que fue eliminada en 2001. Se trata de un bulo que circula de manera recurrente y que vuelve en un contexto en el que los países europeos han decidido mantener o recuperar un servicio militar obligatorio tras la guerra en Ucrania. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha negado que exista esa posibilidad en España.