Vuelve el bulo de que España recupera el servicio militar obligatorio, la antigua 'mili'
Nos habéis consultado a través de nuestro correo electrónico si es cierto que se prevé la instauración del servicio militar obligatorio en España, la conocida 'mili', que fue eliminada en 2001. Se trata de un bulo que circula de manera recurrente y que vuelve en un contexto en el que los países europeos han decidido mantener o recuperar un servicio militar obligatorio tras la guerra en Ucrania. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha negado que exista esa posibilidad en España.
El Ministerio de Defensa no baraja recuperar la 'mili'
Desde el Ministerio de Defensa señalan a VerificaRTVE que la ministra, Margarita Robles, ha negado este lunes 6 de julio la posibilidad de que el Gobierno recupere el servicio militar obligatorio en España. Durante su intervención en el Curso de Verano CEU-María Cristina sobre la economía española en la geopolítica actual, a Robles le han preguntado si el Gobierno se plantea volver a la 'mili' y ha respondido que "rotundamente no". "¿Por qué? Porque tenemos unas Fuerzas Armadas profesionales", ha añadido.
En el mismo sentido se expresó en esta comparecencia en el Senado en marzo de 2024: "No va a haber servicio militar obligatorio en España, en absoluto. Ni creo que se le haya pasado por la cabeza a nadie". Reiteró esta misma idea en Berlín en agosto del año pasado, en una rueda de prensa conjunta con el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, y en respuesta a la decisión del gobierno alemán de impulsar un servicio militar inicialmente voluntario (1, 2, 3). Y volvió a decir lo mismo en el Cercle d'Economia, en Barcelona, el 1 de octubre siguiente.
Estas afirmaciones se producen en el contexto de una Europa en la que se mantiene o recupera el servicio militar obligatorio ante amenazas externas, especialmente, de Rusia. En concreto, dentro de la UE está establecido en Grecia, Chipre, Austria, Dinamarca, Croacia, Estonia, Lituania, Letonia, Suecia y Finlandia. En el caso de Alemania, impulsó un reclutamiento voluntario para llegar a los 260.000 soldados activos, pero acaba de plantear otra reforma de ley que permitirá convocatorias obligatorios para sus reservistas y exige pedir permiso a las fuerzas armadas para salir del país más de tres meses a los hombres de entre 17 y 45 años. Otro país que también toma medidas es Francia, donde se ha recuperado el servicio voluntario, mientras que Bélgica decidió invitar por carta a los jóvenes a apuntarse a un año de servicio militar voluntario y remunerado y 3.000 han decidido inscribirse (1, 2).
Titulares engañosos sobre los reservistas voluntarios
Tras vuestra consulta, hemos realizado una búsqueda por las palabras clave 'mili', 'España' y 'servicio militar obligatorio'. Nos encontramos con titulares web recientes que resultan engañosos, como este del pasado 29 de junio que dice "El BOE confirma la nueva 'mili' en España: requisitos y convocatorias para jóvenes de 2007 y 2008", y este otro del 18 de junio que asegura que "Vuelve la 'mili': Defensa apuesta por el regreso del Servicio Militar para los nacidos entre 2007 y 2008".
En todos los casos, en el texto que acompaña al titular se explica que se trata de programas "sin carácter obligatorio" y "voluntarios", pero los titulares omiten este dato. Lo que estas publicaciones explican es la existencia en España de los reservistas voluntarios, una forma de vinculación voluntaria a las Fuerzas Armadas para mayores de edad y a la que, por tanto, podrán incorporarse quienes cumplen los 18 años, es decir, los nacidos en 2007 y 2008.
El Reglamento de Reservistas de las Fuerzas Armadas aprobado en 2011 es la última regulación sobre la figura de los reservistas voluntarios. El real decreto establece la selección, formación, compromiso o régimen económico que se les aplica. Las personas seleccionadas reciben formación militar básica y específica y se vinculan "de forma temporal y voluntariamente con las Fuerzas Armadas, por medio de un compromiso de disponibilidad". El plazo de vinculación es de tres años, que pueden renovar siempre que no superen las edades máximas permitidas. Durante ese tiempo, pueden ser activados para su trabajo en unidades, centros u organismos del Ministerio de Defensa.
Este Ministerio mantiene un servicio de reclutamiento para los reservistas voluntarios, que deben cumplir determinados requisitos, como tener la nacionalidad española, entre 18 y 54 o 57 años (según el destino) y no contar con antecedentes penales. Cada año se aprueba la provisión de plazas (2026, 2025, 2024), que después deben concretarse en convocatorias anuales donde se detalla el proceso de selección.La última es la correspondiente a 2025, cuya asignación de plazas concluyó en febrero de 2026.
Por tanto, no se trata de una 'mili' obligatoria. Estos titulares engañosos utilizan una práctica conocida como 'clickbait o ciberanzuelo', de la que ya te hemos alertado previamente en VerificaRTVE. Consiste en una forma de manipulación con titulares alarmistas o sensacionalistas para enlazar a contenidos que no responden a la expectativa creada al lector (1, 2, 3 y 4). En VerificaRTVE ya te habíamos alertado de que este vídeo de Pedro Sánchez sobre el servicio militar obligatorio no es real, es un montaje.