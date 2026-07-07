Armarse para la paz: cómo Europa invierte en disuasión

Da igual el informe que se consulte: nacional o internacional, público o privado. De 'think tank', de ONG o de la propia industria. Todas las cifras van en la misma línea. El mundo está multiplicando el gasto militar a un ritmo sin parangón desde hace décadas. Y algo todavía más inédito: Europa lidera ese crecimiento.

Según el reciente informe del SIPRI (Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz), sus compras han aumentado un 14% desde 2024. En España, el año pasado la subida llegó al 50%, hasta los 34.265 millones de euros. Es casi 14 veces el presupuesto de becas para estudios. La situación geopolítica, los conflictos de Ucrania y Oriente Próximo y las exigencias de una OTAN agitada por Donald Trump empujan los presupuestos militares hasta cifras impensables hace solo un lustro.

Una carrera armamentística pero también industrial Una prueba de que la industria militar se encuentra en plena ebullición la encontramos en la base aérea de Manching, Alemania. Un equipo de RTVE ha tenido acceso a una cumbre organizada por Airbus, el gigante europeo del sector aeronáutico, una empresa privada con significativas participaciones estatales de Alemania, Francia y España. Al encuentro de Manching acuden unos 300 asistentes, cuidadosamente seleccionados por su conocimiento e influencia en los sectores de defensa y seguridad. Citas así, hasta ahora, han estado poco abiertas a la prensa. Pero el contexto internacional actual parece invitar a un cambio de enfoque en el que la industria se abre a mostrar sus productos y capacidades. "El año pasado tuvimos un pedido récord de helicópteros. Cien aparatos, 4.000 millones de euros". Nos lo cuenta, a pie de aeronave, Fernando Lombo, uno de los ejecutivos de Airbus España presentes en la reunión de Manching. En un gran hangar, la compañía expone todo su catálogo: simuladores, drones, misiles, helicópteros y, por supuesto, la joya de la corona, una de las últimas versiones del cazabombardero Eurofighter. En otra zona de la base, y con colaboración de las fuerzas armadas alemanas, asistimos a algunas exhibiciones de vuelo y simulacros de las posibilidades operativas de las diferentes aeronaves, algunas aún en pleno desarrollo, especialmente en el ámbito de los drones. Simulacro de actuación antiterrorista de las fuerzas alemanas en la base de Manching, Alemania Aitor Lourido RTVE Y los pedidos van en aumento. Los países buscan nuevas aeronaves para expandir o modernizar sus flotas o bien apuestan por una tendencia al alza: transformar aviones comerciales en militares. Airbus lo hace realidad, entre otros lugares, en San Pablo, en Sevilla, donde los A330 de pasajeros se reconvierten en aviones cisterna (de los que reabastecen en vuelo, por ejemplo, a los cazas). Recientemente, la compañía ha anunciado una ampliación de sus instalaciones para 2027 para lograr el reacondicionamiento de hasta siete aeronaves al año. Medidas que intentan responder a una demanda creciente, para la que los Estados hacen cola y, normalmente, reciben sus equipamientos por estricto orden de encargos. Sucede lo mismo con las empresas norteamericanas Boeing o Lockheed Martin, las principales competidoras de Airbus al otro lado del Atlántico. Para los países que encargan ahora el caza F-35, la lista de espera para recibir la primera unidad se alarga hasta prácticamente los 10 años. Airbus amplía su planta en Sevilla para reconvertir aviones civiles para usos militares por la alta demanda mundial CARMEN MORALES PUISEGUR