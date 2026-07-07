Le Pen confirma que se presentará a las elecciones presidenciales de 2027 y que recurrirá la sentencia

La política ultraderechista francesa Marine Le Pen confirma que se presentará a las elecciones presidenciales de 2027, horas después de que el Tribunal de Apelación rebajase su pena por malversación de fondos del Parlamento Europeo a tres años de prisión y a 45 meses de prisión, solo 15 de ellos firmes, lo que le levanta el veto a ser candidata.

La política ha anunciado esta decisión en el canal televisivo TF1, donde también ha confirmado que recurrirá la sentencia a la Cour de Cassation, equivalente al Tribunal Supremo de España, ya que no piensa "hacer campaña con una tobillera electrónica", el requisito que le ha exigido Apelación para su postulación: "Me presentaré a las elecciones sin tobillera", ha remarcado en la entrevista. "Los franceses tendrán la última palabra". Le Pen ha afirmado que está feliz con que el "tribunal haya dado al pueblo la libertad de votar".

Además, la ultraderechista ha confirmado que ella y Jordan Bardella, el joven presidente del partido Agrupación Nacional (RN) y su discípulo político, harán campaña juntos: "Bardella y yo iniciamos una campaña y ofrecemos a los franceses un tándem sólido. Juntos iremos al encuentro de los franceses para convencerlos", ha asegurado. Ante la incertidumbre de Apelación, Bardella se postulaba como el candidato para sustituir a Le Pen en caso de que esta fuese inhabilitada. Sin embargo, su paso adelante tendrá que esperar.

En marzo de 2025, la líder de RN fue condenada a cinco años de inhabilitación para ejercer un cargo público y a cuatro años de cárcel por pagar con dinero del Parlamento Europeo a trabajadores de su partido. Esta sentencia le impedía presentarse por cuarta vez a las elecciones, pero este fallo de Apelación ha cambiado las tornas. Sus 15 meses firmes de inhabilitación ya han sido cumplidos, ya que comienzan a contabilizarse desde cuando fue condenada en primera instancia. Además, le exigen el pago de 100.000 euros.

Este nuevo escenario le permitirá perseguir su sueño de convertirse en la primera presidenta de Francia. Parte como favorita en la mayoría de los sondeos, con el centrista Emmanuel Macron —su rival en las presidenciales de 2017 y 2022— fuera del mapa, al haber superado el límite de dos reelecciones.