La UDEF registra en Madrid un inmueble vinculado al antiguo partido ultraderechista europeo Identidad y Democracia

Agentes de la Unidad central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han registrado este miércoles en Madrid un inmueble vinculado al extinto grupo parlamentario europeo Identidad y Democracia (ID), el antiguo grupo de extrema derecha liderado por Marine Le Pen y Matteo Salvini.

Fuentes de la investigación han indicado a Efe que el operativo se enmarca en una diligencia ordenada por la Fiscalía europea que afecta a varios países, entre ellos España, Bélgica, Italia y Francia. La Fiscalía europea ha confirmado que se investiga "el uso de fondos europeos" por parte de eurodiputados de ID.

El registro se ha producido en un inmueble del barrio de Salamanca, en el centro de Madrid. Según Efe, se investiga si el grupo ID pudo gastar de manera indebida 4,33 millones de euros abonados por el Europarlamento para garantizar su funcionamiento, con donaciones a asociaciones que no guardaban relación directa con la actividad del grupo político y contratos con empresas afines a los partidos.

Identidad y Democracia funcionó como grupo en el Parlamento Europeo en la novena legislatura, entre 2019 y 2024. Tras las elecciones europeas de ese año, las formaciones que lo constituían se repartieron entre el nuevo Patriotas por Europa por un lado y el ya existente de Conservadores y Reformistas Europeos.

Actualmente, el partido de Le Pen, Reagrupamiento Nacional (RN), está inscrito en el grupo de Patriotas por Europa en el Parlamento Europeo, donde están otros partidos de xtrema derecha como el español Vox. En Conservadores y Reformistas Europeos se encuentra por ejemplo el partido de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.