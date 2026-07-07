El Gobierno crea 700 nuevas plazas judiciales: "La mayor ampliación de la Democracia"

El Ejecutivo avanza en la modernización de la administración de Justicia y su adaptación a las necesidades del siglo XXI con la ampliación de 700 nuevas plazas entre jueces y fiscales, una ampliación que el ministro Félix Bolaños ha calificado de "extraordinaria", ya que es "la mayor ampliación en la historia de la democracia".

Según ha explicado el titular de Justicia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, esta ampliación del 8,5% de la planta judicial supera en número de plazas creadas para jueces y magistrados de toda la última década.

“El Gobierno aprueba en Consejo de Ministros dos nuevos reales decretos por los que se crean 700 plazas de jueces y fiscales: "Es un paso trascendental" pic.twitter.com/tPQpEoRIzY“ — Radio 5 (@radio5_rne) July 7, 2026

En concreto se crearán 500 nuevas plazas de jueces y 200 de fiscales. De esas 500 nuevas plazas, 368 son para tribunales de instancia y 96 irán a órganos colegiados. Por ejemplo, siete serán para magistrados del Tribunal Supremo: tres irán a la Sala primera de lo Civil, dos a la sala segunda de lo Penal y dos más a la sala cuarta de los Social. Además 76 plazas irán a Audiencias Provinciales, 9 a Tribunales Superiores de Justicia y 4 a la Audiencia Nacional.

Otras 34 plazas son de adscripción territorial, destinadas a un territorio pero movibles en función de los cambios en las cargas de trabajo, y las dos últimas son para el Tribunal Central de Instancia.

Por territorios, las comunidades más beneficiadas son las que presentan mayores necesidades de refuerzos: Andalucía (95), Cataluña (91), Madrid (69) y Comunitat Valenciana (58). Porcentualmente, destacan Murcia y Canarias, con una ampliación del 11 %. Por órdenes jurisdiccionales, el más reforzado es el civil seguido del social.

Tal como ha detallado Bolaños, el Consejo General del Poder Judicial pidió al Ejecutivo que la entrada de esos nuevos jueces y magistrados sea gradual. Por ello, los primeros en entrar en sus destinos, el próximo 31 de diciembre, serán los que vayan a órganos colegiados. El 1 de junio entrarán los destinados a Tribunales de Instancia en Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales, y un tercer bloque de plazas tomará posesión el 1 de noviembre de 2027.

Superar el modelo "arcaico y caro" y racionalizar la justicia Con esta medida, Bolaños destaca que superamos el "modelo arcaico y caro" y se avanza en la modernización de la justicia "gracias a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia" que elimina los antiguos juzgados formados por un único juez y su equipo y los sustituye por tribunales de instancia, a los que se adscriben diversos jueces y tienen una única Oficina Judicial de apoyo técnico Estos cambios "permiten llevar a cabo estas ampliaciones de plantilla" con un coste más ajustado: "Crear un juzgado unipersonal costaba entre 500.000 y 600.000 euros", para pagar al juez y los funcionarios adscritos, mientras que "con los tribunales de instancia crear una unidad judicial unos 100.000 euros". La medida que hoy se ha aprobado cuesta, según el ministro, 55 millones de euros. Con juzgados tradicionales serían más de 260 millones. Además el Ejecutivo profundiza en la racionalización, una de las reivindicaciones de la carrera judicial. Para ello se llevará a cabo una "comarcalización de los juzgados de violencia sobre la mujer", para facilitar la "proximidad y una respuesta especializada". Esto quiere decir que las secciones de vigilancia existentes podrán extender su vigencia sobre localidades y territorios cercanos.