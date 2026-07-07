El Vaticano investiga al arzobispo de Rabat, López Romero, tras ser acusado de agresión sexual por varias mujeres
- Cinco mujeres han acusado al cardenal español de supuestas agresiones sexuales
- El arzobispo se ha apartado de sus funciones y ha negado los hechos en un comunicado
El arzobispo de Rabat, el español Cristóbal López Romero, ha anunciado este martes su decisión de "dar un paso atrás" y apartarse de sus funciones religiosas públicas y de los actos pastorales mientras la Iglesia católica investiga denuncias por presuntos abusos sexuales. "Reitero que no he cometido ninguna agresión, ni violencia, ni acoso sexual", se ha defendido López Romero en declaraciones concedidas a TVE, después de conocerse que cinco mujeres le han acusado de supuestas agresiones sexuales.
En un comunicado emitido por la Archidiócesis de la ciudad marroquí, el arzobispo asegura que "se me acusa de comportamientos inapropiados hacia mujeres adultas. Esta situación ha llevado a la Iglesia a abrir una investigación preliminar. Dicha investigación está en curso y se encuentra en manos de las instancias romanas de la Iglesia, con las que coopero". "Durante este período de investigación, para no entorpecerla, me apartaré, no presidiré ninguna celebración pública ni intervendré en ninguna actividad pastoral, y lo comprenderán", continúa el comunicado.
"Este acontecimiento nos sacude a todos. Como arzobispo, soy plenamente consciente de las dificultades que esto provoca y de las legítimas preguntas que puede suscitar en todos. Por ello, quiero que los miembros de la comunidad diocesana sean informados de ello desde ahora", agrega López Romero.
Acusación de cinco mujeres
Cinco mujeres han acusado al arzobispo de Rabat de supuestas agresiones sexuales, según una información de la agencia AFP producto de una investigación divulgada este martes. Fuentes judiciales marroquíes consultadas por EFE afirman que no existe registro de denuncias contra López Romero en la Justicia del país.
López Romero, natural de Almería, llegó a figurar entre los papables en el cónclave de 2025 para elegir al sucesor de Francisco. Se formó con los salesianos, estudió periodismo en Barcelona y estuvo destinado en Paraguay. En 2017 fue nombrado arzobispo de Rabat por el papa Francisco, que dos años después le nombró cardenal.