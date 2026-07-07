El Vaticano investiga al arzobispo de Rabat, López Romero, tras ser acusado de agresión sexual por varias mujeres

El arzobispo de Rabat, el español Cristóbal López Romero, ha anunciado este martes su decisión de "dar un paso atrás" y apartarse de sus funciones religiosas públicas y de los actos pastorales mientras la Iglesia católica investiga denuncias por presuntos abusos sexuales. "Reitero que no he cometido ninguna agresión, ni violencia, ni acoso sexual", se ha defendido López Romero en declaraciones concedidas a TVE, después de conocerse que cinco mujeres le han acusado de supuestas agresiones sexuales.

En un comunicado emitido por la Archidiócesis de la ciudad marroquí, el arzobispo asegura que "se me acusa de comportamientos inapropiados hacia mujeres adultas. Esta situación ha llevado a la Iglesia a abrir una investigación preliminar. Dicha investigación está en curso y se encuentra en manos de las instancias romanas de la Iglesia, con las que coopero". "Durante este período de investigación, para no entorpecerla, me apartaré, no presidiré ninguna celebración pública ni intervendré en ninguna actividad pastoral, y lo comprenderán", continúa el comunicado.

"Este acontecimiento nos sacude a todos. Como arzobispo, soy plenamente consciente de las dificultades que esto provoca y de las legítimas preguntas que puede suscitar en todos. Por ello, quiero que los miembros de la comunidad diocesana sean informados de ello desde ahora", agrega López Romero.