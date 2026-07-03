La Abogacía del Estado rechaza que el Supremo eleve a la Justicia europea la regularización de inmigrantes

La Abogacía del Estado, en representación del Gobierno, se opone a que el Tribunal Supremo eleve una cuestión prejudicial sobre la regularización extraordinaria de migrantes a la Justicia europea como planteaba esta misma semana.

En un escrito, la Abogacía desgrana varios argumentos. El principal es, según dice, que conceder autorizaciones de residencia por motivos humanitarios o de otro tipo "es una competencia nacional". En este sentido, cita el derecho comunitario, incluido el recientemente aprobado Plan Europeo de Migración y Asilo.

Descarta también que se produzcan "perjuicios irreparables" si el proceso continúa adelante, pero sí defiende que los habría para los beneficiados en caso de que se suspendiera.

Por último, la Abogacía cuestiona el momento procesal, ya que considera que no se ha abordado la cuestión de fondo. Un paso —sostiene— "imprescindible" para que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) siquiera admita a trámite la causa.