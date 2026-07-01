Mossos y Guardia Civil vuelven a registrar el laboratorio del IRTA por el brote de peste porcina

Agentes de los Mossos d'Esquadra y de la Guardia Civil han registrado por segunda vez la sede del Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSA) por segunda vez, en el marco de la investigación judicial para esclarecer el origen del brote de peste porcina africana (PPA) en Cataluña.

Según han confirmado fuentes cercanas al caso, el operativo -ordenado por el Juzgado de Instancia nº 2 de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) bajo secreto de sumario- ha incluido también un registro en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa de Madrid.

Por su parte, el IRTA ha emitido un comunicado en el que confirma estas nuevas actuaciones judiciales y asegura mantener una actitud de "máxima transparencia y plena colaboración" con las autoridades durante todo el proceso. El laboratorio defiende además la seguridad de sus instalaciones y recuerda que tres evaluaciones técnicas independientes previas descartaron cualquier deficiencia en sus protocolos.