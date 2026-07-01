Mossos y Guardia Civil vuelven a registrar el laboratorio del IRTA por el brote de peste porcina
- La actuación se enmarca en la investigación judicial para esclarecer el origen del virus que afecta a Cataluña
- El operativo ha incluido también un registro en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa de Madrid
Agentes de los Mossos d'Esquadra y de la Guardia Civil han registrado por segunda vez la sede del Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSA) por segunda vez, en el marco de la investigación judicial para esclarecer el origen del brote de peste porcina africana (PPA) en Cataluña.
Según han confirmado fuentes cercanas al caso, el operativo -ordenado por el Juzgado de Instancia nº 2 de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) bajo secreto de sumario- ha incluido también un registro en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa de Madrid.
Por su parte, el IRTA ha emitido un comunicado en el que confirma estas nuevas actuaciones judiciales y asegura mantener una actitud de "máxima transparencia y plena colaboración" con las autoridades durante todo el proceso. El laboratorio defiende además la seguridad de sus instalaciones y recuerda que tres evaluaciones técnicas independientes previas descartaron cualquier deficiencia en sus protocolos.
Evaluaciones técnicas independientes
Entre ellas, una auditoría externa del Govern y un análisis genómico del Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRB) que concluyó en diciembre que no hay coincidencia genética entre las investigaciones trabajadas en el laboratorio y el virus. Asimismo, subrayan que un informe del Ministerio de Agricultura y de expertos veterinarios de la Comisión Europea (EUVET) publicado el pasado 9 de febrero ratificó la solidez del centro al no identificar ningún fallo estructural ni procedimental que permitiera atribuir el origen del brote a estas instalaciones.
El primer registro policial del centro se llevó a cabo el 18 de diciembre y los agentes se llevaron documentación y muestras de los virus. Paralelamente a la investigación judicial, se han hecho diversas evaluaciones técnicas independientes para aclarar el origen del brote y verificar las condiciones de bioseguridad de las instalaciones.