Aznar llama a construir una "amplia mayoría centrada" para "derribar" el "muro" de Sánchez: "Será nacional o no será"

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha afirmado este miércoles que aunque en el Congreso existan mayorías para pedir la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, todavía hay que construir una "amplia mayoría centrada" que sea "capaz de derribar y superar el muro de Sánchez", una mayoría que "será nacional o no será".

Aznar, que ha hecho estas declaraciones en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en el que ha participado Ester Muñoz, ha afirmado que por nacional entiende "una amplia mayoría centrada", con capacidad de convocatoria, a derecha e izquierda, en torno "a un propósito reconstructor de dimensión histórica".

Y es que, ha dicho, lo importante de las próximas elecciones generales, cuya convocatoria está prevista en 2027, no es cuándo se celebren, sino que "serán las elecciones más importantes" de toda la historia democrática.