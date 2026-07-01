Aznar llama a construir una "amplia mayoría centrada" para "derribar" el "muro" de Sánchez: "Será nacional o no será"
- El expresidente cree que esa mayoría, debe tener "capacidad de convocatoria", a derecha e izquierda
- Se trata, ha dicho en un desayuno informativo, de un "propósito reconstructor de dimensión histórica"
El expresidente del Gobierno José María Aznar ha afirmado este miércoles que aunque en el Congreso existan mayorías para pedir la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, todavía hay que construir una "amplia mayoría centrada" que sea "capaz de derribar y superar el muro de Sánchez", una mayoría que "será nacional o no será".
Aznar, que ha hecho estas declaraciones en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en el que ha participado Ester Muñoz, ha afirmado que por nacional entiende "una amplia mayoría centrada", con capacidad de convocatoria, a derecha e izquierda, en torno "a un propósito reconstructor de dimensión histórica".
Y es que, ha dicho, lo importante de las próximas elecciones generales, cuya convocatoria está prevista en 2027, no es cuándo se celebren, sino que "serán las elecciones más importantes" de toda la historia democrática.
Sobre Junts: "Quieren que el PSOE lo sustituya por otro"
España, ha añadido, se "juega" un cambio de sistema, la supervivencia o la liquidación de los supuestos implícitos a la nación constitucional y la igualdad ante la ley.
Aznar, que ha sido el encargado de presentar a Muñoz, ha dicho —en referencia directa a Junts— que aunque hay quien apoye proposiciones pidiendo la dimisión del presidente del Gobierno, lo que en realidad quiere es que el PSOE "lo sustituya por otro que cumpla" con lo acordado con ellos.
"Es decir, otorgar la plurinacionalidad y ampliar la amnistía", ha afirmado Aznar, quien ha agregado que Moncloa es "una delegación madrileña del secesionismo".
El Gobierno, ha añadido, es un "rehén voluntario" de sus socios y en el Congreso no hay una mayoría que "puede armar una moción de censura constructiva".