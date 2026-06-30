El Grupo SEPI obtiene 130 millones de beneficios en 2025 con una cifra de negocio récord de 7.384 millones de euros
- El holding público emplea cerca de 87.000 profesionales, y cuenta con presencia en todo el territorio
- El Grupo ha realizado inversiones en 2025 por importe de 529 millones de euros, un 63% superior al ejercicio 2024
El Consejo de Administración de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha aprobado las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2025, en las que el Grupo SEPI obtiene beneficios, con un resultado neto positivo de 130 millones de euros. Asimismo, el holding público ha alcanzado una cifra de negocio récord de 7.384 millones. El 35% corresponde al Grupo TRAGSA, el 28% al Grupo CORREOS y el 27% al Grupo NAVANTIA. Respecto al ejercicio anterior supone un aumento del 16%, motivado, fundamentalmente, por el incremento de la actividad de los grupos TRAGSA y NAVANTIA.
Vuelve a los beneficios tras la aplicación de planes estratégicos
El resultado de 2025 refleja la buena evolución de las empresas mayoritarias del Grupo, en especial lo que se refiere a CORREOS tras el Plan Estratégico y la provisión aparejada que se aplicó en 2024. Destacan también los avances de las firmas de participación minoritaria AIRBUS, INDRA SISTEMAS, REDEIA y ENAGÁS.
Desde SEPI explican que los nuevos beneficios llegan tras las pérdidas en 2024 de 501 millones de euros por las partidas extraordinarias invertidas en el despliegue de planes estratégicos. Anteriormente, el Grupo obtuvo resultados positivos de 166 millones en 2021, 43 millones en 2022 y 10 millones en 2023.
Inversión histórica en 2025
Las inversiones realizadas en el último ejercicio suman 529 millones de euros, un 63% superior a 2024. Las más significativas corresponden al Grupo NAVANTIA, con 306 millones de euros, para la adquisición de los activos de las sociedades del grupo Harland and Wolff y las inversiones en la fábrica digital de bloques de Ferrol y la línea de paneles planos. También está entre las mayores la del Grupo CORREOS, con 132 millones, para mejora de movilidad, renovaciones de inmuebles y adaptaciones tecnológicas, que se distribuyen por todo el territorio nacional.
En un comunicado SEPI defiende que ha priorizado el esfuerzo inversor para fortalecer las capacidades industriales de sus participadas en sectores estratégicos como la energía, la defensa y las telecomunicaciones, "una apuesta alineada con el objetivo de reforzar la autonomía estratégica de España y Europa. Al mismo tiempo, el Grupo ha consolidado su capacidad para garantizar la prestación de servicios esenciales a la ciudadanía, reafirmando su papel como instrumento del Estado al servicio del interés general".
El Grupo SEPI emplea cerca de 87.000 profesionales, con presencia en todo el territorio nacional. Con respecto a la plantilla media de 2024, supone un incremento de 2.398 personas.