El Grupo SEPI obtiene 130 millones de beneficios en 2025 con una cifra de negocio récord de 7.384 millones de euros

El Consejo de Administración de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha aprobado las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2025, en las que el Grupo SEPI obtiene beneficios, con un resultado neto positivo de 130 millones de euros. Asimismo, el holding público ha alcanzado una cifra de negocio récord de 7.384 millones. El 35% corresponde al Grupo TRAGSA, el 28% al Grupo CORREOS y el 27% al Grupo NAVANTIA. Respecto al ejercicio anterior supone un aumento del 16%, motivado, fundamentalmente, por el incremento de la actividad de los grupos TRAGSA y NAVANTIA.

Vuelve a los beneficios tras la aplicación de planes estratégicos El resultado de 2025 refleja la buena evolución de las empresas mayoritarias del Grupo, en especial lo que se refiere a CORREOS tras el Plan Estratégico y la provisión aparejada que se aplicó en 2024. Destacan también los avances de las firmas de participación minoritaria AIRBUS, INDRA SISTEMAS, REDEIA y ENAGÁS. Desde SEPI explican que los nuevos beneficios llegan tras las pérdidas en 2024 de 501 millones de euros por las partidas extraordinarias invertidas en el despliegue de planes estratégicos. Anteriormente, el Grupo obtuvo resultados positivos de 166 millones en 2021, 43 millones en 2022 y 10 millones en 2023.