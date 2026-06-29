El Gobierno desbloquea la jubilación parcial del personal laboral: qué requisitos se deben cumplir para solicitarla

El Gobierno ha desbloqueado de forma definitiva la jubilación parcial para el personal laboral de todas las administraciones públicas, una medida que beneficia a unos 700.000 empleados públicos en ayuntamientos, comunidades autónomas y universidades.

El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes un real decreto-ley que flexibiliza los requisitos del contrato de relevo y permite la contratación temporal de sustitutos interinos cuando no sea posible incorporar personal indefinido de forma inmediata.

Hasta ahora la fórmula estaba bloqueada porque la reforma de pensiones introducida por el real decreto-ley 11/2024 obligaba a que el trabajador relevista tuviera un contrato indefinido y a tiempo completo. Esto paralizó los retiros en el sector público, ya que las administraciones no podían realizar este tipo de contrataciones fijas de manera directa sin pasar por los largos plazos de las Ofertas de Empleo Público (OEP).

Para solventar este obstáculo legal, el texto que hoy se ha llevado al Consejo de Ministros, establece que las administraciones deberán recurrir preferentemente a plazas específicas de relevistas fijos incluidas en las ofertas de empleo público. Como gran novedad que ha permitido el desbloqueo, el decreto-ley dictamina que si los tiempos de la Oferta de Empleo Público no coinciden, se autoriza la contratación temporal a tiempo completo del relevista. El contrato temporal finalizará cuando se formalice la plaza fija o, como máximo, al término del segundo año posterior a la extinción de la jubilación parcial.