Campamentos, turnos, abuelos y trabajo: empieza la gincana de la conciliación para cuidar de los niños en verano

"Después de doce años, llevo un máster en esto", bromea Susana. Porque doce son los años de su primogénito y, desde su nacimiento, se recuerda a sí misma inmersa en cabriolas para compaginar trabajo y crianza. Hace seis años, la llegada de otra hija significó redoblar los esfuerzos para conseguirlo.

La de Susana es solo una de las millones de familias puestas a prueba cada verano con el final del curso escolar. La solución para muchas pasa por "recurrir a los abuelos, amigos o familiares o terminan por coger días de vacaciones o turnos en la pareja, un recurso que tampoco sirve para cubrir todos los días sin colegio”, destaca Alianza por la Crianza, una entidad que reclama “medidas urgentes de conciliación”.

07.09 min Más cerca - La difícil conciliación familiar en verano

Dinero, tiempo y paciencia: claves para conciliar Pero este auxilio familiar no existe ni para Susana ni en muchos otros casos. Desde el mes de mayo, esta vecina de Madrid describe su vida como "una vorágine para conseguir campamentos" para sus dos hijos. Ella y su marido logran resolver el rompecabezas con dinero, tiempo y paciencia. El puzzle de Susana ha empezado este año en la última semana de junio y su seguimiento exige concentración para no perderse. Su primogénito despedirá junio en un campamento en Asturias, con un coste de unos 500 euros. La pequeña irá a otro del 29 de junio al 15 de julio por un precio de 400 euros. Esos días, el mayor se quedará en casa por primera vez: una prueba para él y para sus padres. Luego, ambos hermanos pasarán las dos últimas semanas de julio en un campamento de la Comunidad de Madrid que supondrá un desembolso de 120 euros por menor. En total, Susana y su marido desembolsarán unos 1.140 euros en actividades para los menores. Audios para recordar Audios para recordar - Campamentos de verano - 06/08/24 Escuchar audio El encaje de bolillos no ha terminado. La primera semana de agosto, los niños marcharán al pueblo con los abuelos. El marido de Susana se anticipará con las vacaciones a su mujer para unirse a ellos y, ya en la segunda quincena, el matrimonio coincidirá: los cuatro juntos irán a la playa con el objetivo de descansar. "Es un jaleo tremendísimo", suspira Susana. El matrimonio se dedica a la construcción; ella es autónoma y tiene cierta libertad para ajustar horarios. Confiesa que tiene la casa pagada, unos ingresos medios-altos y que, incluso así, siente que no llega a las exigencias diarias. "Hay que decir basta y recapacitar", reflexiona.

Verano sin campamentos ni actividades Ese basta se ha escuchado en el hogar de Andrea este año, pero solo en lo que respecta al pago de colonias escolares y similares. "Ellos van a un colegio concertado en Madrid y los campamentos son privados. Nos pedían 400 euros por semana y por niño", puntualiza. Como las cuentas no salían, su marido y ella han elaborado un plan de precisión suiza desde la última semana de junio hasta finales de agosto. La incógnita a despejar se limita hasta el 8 de septiembre, fecha de inicio del curso. Para cumplir el itinerario previsto, su marido arranca sus vacaciones el primer día sin clases de los mellizos. Entonces, los tres se marchan a Gandía (Valencia) donde permanecerán tres semanas en un piso de la abuela paterna de los niños. Andrea se quedará por trabajo en Madrid y los visitará los fines de semana. Cada billete de ida y vuelta le costará 50 euros con descuento familiar (su marido es maquinista de Renfe) y destinará cuatro horas a cada trayecto. Campamentos de verano: un 'sudoku' para las madres y padres de familia CRISTINA PÉREZ Cuando las vacaciones del padre acaben, los niños se irán con los abuelos unos días a Segovia y desde allí despedirán julio. En agosto, pondrán rumbo a Cádiz con unos tíos abuelos y los padres irán y vendrán hasta mitad de agosto. Esos billetes cuestan entre 60 y 70 euros. Entonces, ella se quedará en el sur y su marido acudirá los fines de semana. "A finales de agosto regresamos a Madrid y ya no sé si pido teletrabajo o cómo me apaño los primeros días de septiembre hasta que empiece el colegio", admite. Andrea apenas coincidirá con su pareja en vacaciones. Para evitar este tipo de situaciones, Alianza por la Crianza reclama "medidas reales de conciliación para todas las familias y que no dependan del poder adquisitivo". La entidad recuerda que los actuales permisos de 8 semanas por cuidado de hijos e hijas menores de 8 años no son remunerados "lo que, en la práctica, equivale a no tener nada". En la actualidad, existen dos semanas retribuidas por cuidado de hijo e hija menor de 8 años aprobadas en 2025, pero solo aplica a niños nacidos desde agosto de 2024.

Madre soltera: la odisea de conciliar Si la familia es monomarental, que una única persona adulta asuma gastos, responsabilidades de horarios y reparto de vacaciones se convierte en una odisea. Carla es madre soltera de una niña de 3 años y confiesa que "en mi caso, da igual que sea verano. Todo es una auténtica locura porque nada está pensado para ayudar a las personas a que trabajen y tengan hijos", reflexiona. Carla ha conseguido plaza en la ludoteca Concilia de Poio (Pontevedra) para julio y agosto. Parte del precio lo subvenciona el Concello y ella aportará 80 euros al mes. Además, durante todo el año necesita a una mujer que recoge a su hija a las dos de la tarde y la cuida hasta las cuatro, cuando ella llega a casa al salir del trabajo. Le paga unos 400 euros mensuales. Por tanto, destinará unos 480 euros cada mes de verano al acompañamiento de la niña. 10.07 min Las mujeres encabezan el 80% de las familias monoparentales Carla es cuidadora social y agradece a la vida "que su jefa sea tan comprensiva" y le permita adaptar horarios a las necesidades de su hija. Al poco de nacer el bebé, regresó a la casa de su padre de 88 años que, en la actualidad, "convive con un glaucoma" por lo que "solo puede estar con la niña unos minutos a solas". Con una nómina de 1.200 euros, vio peligrar el acceso de su hija a la ludoteca. "Me dijeron que iba por renta, imagínate", suspira.