Escrivá niega que hablase de Plus Ultra con Zapatero en la reunión que mantuvieron en 2020

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha negado este martes que abordase con José Luis Rodríguez Zapatero el rescate de Plus Ultra. El exministro de Inclusiones y Seguridad Social se reunió con el expresidente del Gobierno en septiembre de 2020, tal y como desveló el juez Calama en el auto por el que imputó al socialista un delito de tráfico de influencias.

Un mes después del encuentro, la aerolínea consiguió el aplazamiento de la deuda que tenía con la Seguridad Social, requisito imprescindible para conseguir el rescate. La reunión fue uno de los hitos que destacó Calama en la cronología sobre los diferentes movimientos que impulsaron los directivos de la compañía y la supuesta trama liderada por Zapatero para conseguir el préstamo público.

El encuentro, además, fue uno de los ejemplos que aportó el juez para demostrar el acceso que tenía Zapatero a altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez. Según el magistrado, la agenda del expresidente fue clave para la consecución del rescate de la aerolínea, así como para cerrar otros negocios.

Escrivá ha asegurado que se reunió con Zapatero para conseguir el máximo apoyo posible para sacar adelante en el Congreso una votación en materia de pensiones. "Yo quería a Zapatero para acceder a la izquierda parlamentaria. Esa es la razón por la que nos reunimos y me intercambié el teléfono con él", ha asegurado Escrivá en la comisión de Asuntos Económicos del Congreso.

El exministro ha justificado el aplazamiento de la deuda que tenía la aerolínea y que llegó a sumar 451.954,79 euros por el "colapso" de la Seguridad Social, desbordada durante la pandemia. "Estar al día con la Seguridad Social es absolutamente compatible con tener deudas aplazadas. [El certificado] lo expide una máquina automáticamente y así se hizo en agosto", ha explicado.

Escrivá además ha remarcado que los aplazamientos se "relajaron" durante la crisis sanitaria. Durante aquellos meses se pedían más del doble de lo habitual y "se retrasó porque la Seguridad Social estaba absolutamente colapsada". El exministro ha llegado ha asegurar que se siente "desprotegido" después de que su nombre se haya vinculado con el rescate de Plus Ultra.

"Durante los 4 años que fui ministro se dieron 350.000 aplazamientos. Yo no he sabido ni he querido saber de ninguno de esos 350.000 aplazamientos. Es lo único que puedo hacer aquí para proteger mi honor", ha asegurado el exministro visiblemente enfadado.