Calvo llama a "generar conciencia" contra la corrupción y advierte de que el "corruptor no puede ser un modelo ético"
- La presidenta del Consejo de Estado asegura que ha sido "durísimo" conocer la condena a Ábalos
- Se muestra crítica con que el empresario Víctor de Aldama esté "mandando mensajes éticos"
La presidenta del Consejo de Estado y exvicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha llamado este martes a "generar conciencia" contra la corrupción y ha advertido de que "el corruptor no puede ser un modelo ético", tras la sentencia del caso mascarillas que condena a 24 años de cárcel al exministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, a 19 a su exasesor Koldo García, pero deja sin aplicación la condena a cuatro años y medio al empresario y considerado comisionista, Víctor de Aldama, por su "aportación" al descubrimiento de los delitos.
Entrevistada en Las Mañanas de RNE en la sede del Consejo de Estado con motivo de los 500 años de este órgano consultivo, el más antiguo del país, ha asegurado que conocer el fallo del Tribunal Supremo ha sido algo "durísimo" para ella, por ver "entrar a un ministro en la cárcel" y en particular a alguien que "forma parte" de sus ideas, con el que ha compartido partido político.
"El corruptor no puede ser un modelo ético y es durísimo al menos para mí en el caso de Ábalos, pero a vista larga de tiempo que de vez en cuando haya un ministro en la cárcel nos tiene que poner a pensar a todos", ha dicho Calvo, que ha llamado a tomar decisiones legales, controles, por ejemplo sobre los bienes que se tienen al entrar y al salir de un cargo público, y "no dar por bueno en la vida cotidiana que se pueda presionar a un cargo público, y generar esa conciencia" contra la corrupción.
En este sentido, considera que ver que en una sentencia se condena a 24 años de cárcel para alguien alguien que ha sido ministro y en ese mismo fallo la persona "que ha corrompido, como lo han hecho otros" se vaya a "convertir prácticamente en un referente ético" no le parece que sea "una salida para un país que tiene que entrar en serio" en este asunto"
"Se ha ido a la máxima pena para Ábalos y a la mínima para Aldama"
En un análisis de la sentencia de la Sala de lo Penal del Supremo, Calvo, que es doctora en Derecho Constitucional, ha dicho que jurídicamente se ha ido a "la máxima pena para Ábalos y a la mínima con todas las aplicaciones posibles en el caso de Aldama", y ha criticado el hecho de que una persona "que ha sido parte de esa corrupción" esté "mandando mensajes éticos", algo que "parece difícil de entender respecto de lo que tiene que ser la justicia para todos".
“Las sentencias no tienen que ser ejemplares, eso está prohibido, lo que queremos es que sean justas“
"Las sentencias no tienen que ser ejemplares porque eso está prohibido, no puedes ser ejemplo para nadie, tienes que ser tratado con igualdad, lo que queremos es que las sentencias sean justas, no tienen que ser ejemplares ni servir para ningún mensaje mas allá de que la ley se ha cumplido", ha asegurado sobre el fallo.
Que haya corrupción requiere que "alguien te proponga y alguien se deje corromper", por lo que considera que "el mensaje correcto" en materia de lucha contra la corrupción es que "tenemos que colaborar todos a que no haya corruptos ni corruptores".