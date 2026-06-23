Calvo llama a "generar conciencia" contra la corrupción y advierte de que el "corruptor no puede ser un modelo ético"

La presidenta del Consejo de Estado y exvicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha llamado este martes a "generar conciencia" contra la corrupción y ha advertido de que "el corruptor no puede ser un modelo ético", tras la sentencia del caso mascarillas que condena a 24 años de cárcel al exministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, a 19 a su exasesor Koldo García, pero deja sin aplicación la condena a cuatro años y medio al empresario y considerado comisionista, Víctor de Aldama, por su "aportación" al descubrimiento de los delitos.

Entrevistada en Las Mañanas de RNE en la sede del Consejo de Estado con motivo de los 500 años de este órgano consultivo, el más antiguo del país, ha asegurado que conocer el fallo del Tribunal Supremo ha sido algo "durísimo" para ella, por ver "entrar a un ministro en la cárcel" y en particular a alguien que "forma parte" de sus ideas, con el que ha compartido partido político.

"El corruptor no puede ser un modelo ético y es durísimo al menos para mí en el caso de Ábalos, pero a vista larga de tiempo que de vez en cuando haya un ministro en la cárcel nos tiene que poner a pensar a todos", ha dicho Calvo, que ha llamado a tomar decisiones legales, controles, por ejemplo sobre los bienes que se tienen al entrar y al salir de un cargo público, y "no dar por bueno en la vida cotidiana que se pueda presionar a un cargo público, y generar esa conciencia" contra la corrupción.

En este sentido, considera que ver que en una sentencia se condena a 24 años de cárcel para alguien alguien que ha sido ministro y en ese mismo fallo la persona "que ha corrompido, como lo han hecho otros" se vaya a "convertir prácticamente en un referente ético" no le parece que sea "una salida para un país que tiene que entrar en serio" en este asunto"