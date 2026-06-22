Rumanía rechaza la investidura del nuevo Gobierno en el segundo intento tras la caída de Illie Bolojan
- El primer ministro liberal Adrian Vestea ha recibido 189 votos de 465 diputados
- Bolojan fue derrocado en una moción de censura impulsada por socialdemócratas y ultraderechistas
El Parlamento rumano ha rechazado este lunes la propuesta de Gobierno presentada por el primer ministro liberal Adrian Vestea, en el segundo intento de formar una mayoría parlamentaria tras la caída en mayo de Ilie Bolojan. El ex jefe del Ejecutivo fue derrocado durante una moción de censura impulsada por socialdemócratas y ultraderechistas.
El primer ministro ha recibido el apoyo de 189 de los 465 diputados y senadores del Parlamento rumano, 44 menos de lo que necesitaba para sacar adelante su propuesta de Gobierno. Para este resultado ha sido clave la oposición de la bancada de extrema derecha,la Alianza para la Unión de Rumanos (AUR), que se sitúa favorita en los sondeos electorales.
Vestea ha asumido la derrota y ha llamado "al diálogo", advirtiendo de que se abre de nuevo un periodo "de inquietud e incertidumbre". "Llegué con buenas intenciones desde un cargo elegido por unanimidad y consideré necesario responder a este desafío. Lamento que no haya sido posible", ha lamentado Vestea en declaraciones recogidas por medios rumanos.
En la votación le han apoyado los socialdemócratas —socios de Borojan hasta que se produjo la ruptura—, pero no los liberales ni los otros dos partidos que formaban la anterior coalición de Gobierno, el liberal PNL y el UDMR, partido de la minoría húngara.
El líder de AUR, George Simion, había condicionado su apoyo a que dejaran de llamar a su formación "ultraderecha". El partido se opone al envío de ayuda a Kiev y también votó en contra de una ley para derribar los drones rusos que violen el espacio aéreo nacional cerca de la frontera con Ucrania.
presidente vuelve a nominar a un jefe de Gobierno
Ahora, el presidente centrista y proeuropeo Nicusor Dan tendrá que proponer a un nuevo primer ministro, que contará con diez días para formar un gabinete que respalde la Cámara. Aunque también puede convocar elecciones, por ahora ha descartado ese escenario en un país en el que nunca se han adelantado unos comicios. Los próximos están previstos para 2028.
Bolojan fue designado por Dan en junio de 2025 y gobernó una coalición cuatripartita junto a las dos grandes formaciones tradicionales del país, el PSD y el liberal PNL, además del UDMR. Sin embargo, en abril los ministros socialdemócratas presentaron retiraron su apoyo al ex primer ministro y presentaron su dimisión, presentando después la moción que tumbó al jefe de Gobierno.
Se extiende la crisis política
La crisis política en Rumanía se extiende desde hace meses y el fracaso de este nuevo intento de Gobierno se produce poco más de un año después de las últimas elecciones. En ellas ganó por sorpresa el candidato independiente Nicusor Dan, después de que la primera vuelta, en la que ganó el prorruso Calin Georgescu, se anulara por injerencia rusa.
Georgescu se había impuesto por sorpresa, después de aparecer en los sondeos con una intención de voto de menos del 10%. La inteligencia rumana desveló la existencia de miles de cuentas que apoyaban al candidato prorruso en redes sociales, así como un millón de euros en financiación y pagos a influencers que ampliaran su presencia en internet.
La victoria de Dan supuso un alivio para los sectores pro europeos, ya que el país busca hacer frente a su déficit económico y estaba en juego el acceso a los fondos de recuperación y resiliencia de la UE.