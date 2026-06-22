Rumanía rechaza la investidura del nuevo Gobierno en el segundo intento tras la caída de Illie Bolojan

El Parlamento rumano ha rechazado este lunes la propuesta de Gobierno presentada por el primer ministro liberal Adrian Vestea, en el segundo intento de formar una mayoría parlamentaria tras la caída en mayo de Ilie Bolojan. El ex jefe del Ejecutivo fue derrocado durante una moción de censura impulsada por socialdemócratas y ultraderechistas.

El primer ministro ha recibido el apoyo de 189 de los 465 diputados y senadores del Parlamento rumano, 44 menos de lo que necesitaba para sacar adelante su propuesta de Gobierno. Para este resultado ha sido clave la oposición de la bancada de extrema derecha,la Alianza para la Unión de Rumanos (AUR), que se sitúa favorita en los sondeos electorales.

Vestea ha asumido la derrota y ha llamado "al diálogo", advirtiendo de que se abre de nuevo un periodo "de inquietud e incertidumbre". "Llegué con buenas intenciones desde un cargo elegido por unanimidad y consideré necesario responder a este desafío. Lamento que no haya sido posible", ha lamentado Vestea en declaraciones recogidas por medios rumanos.

En la votación le han apoyado los socialdemócratas —socios de Borojan hasta que se produjo la ruptura—, pero no los liberales ni los otros dos partidos que formaban la anterior coalición de Gobierno, el liberal PNL y el UDMR, partido de la minoría húngara.

El líder de AUR, George Simion, había condicionado su apoyo a que dejaran de llamar a su formación "ultraderecha". El partido se opone al envío de ayuda a Kiev y también votó en contra de una ley para derribar los drones rusos que violen el espacio aéreo nacional cerca de la frontera con Ucrania.

presidente vuelve a nominar a un jefe de Gobierno Ahora, el presidente centrista y proeuropeo Nicusor Dan tendrá que proponer a un nuevo primer ministro, que contará con diez días para formar un gabinete que respalde la Cámara. Aunque también puede convocar elecciones, por ahora ha descartado ese escenario en un país en el que nunca se han adelantado unos comicios. Los próximos están previstos para 2028. Bolojan fue designado por Dan en junio de 2025 y gobernó una coalición cuatripartita junto a las dos grandes formaciones tradicionales del país, el PSD y el liberal PNL, además del UDMR. Sin embargo, en abril los ministros socialdemócratas presentaron retiraron su apoyo al ex primer ministro y presentaron su dimisión, presentando después la moción que tumbó al jefe de Gobierno.