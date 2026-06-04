El presidente de Rumanía designa a su asesor Eugen Tomac como nuevo primer ministro

El presidente de Rumanía, el europeísta Nicușor Dan, ha designado como primer ministro a Eugen Tomac, uno de sus asesores, tras la caída en mayo del Gobierno del conservador Ilie Bolojan en una moción de censura. El nuevo jefe del Ejecutivo, que pertenece a un partido liberal sin representación en la Cámara, tendrá que negociar con el Congreso para obtener la mayoría necesaria para su investidura, con el fin de desbloquear la política rumana.

"Dado que los partidos no se entienden entre sí, la única solución posible es un primer ministro independiente de los partidos representados en el Parlamento", ha dicho Dan al nombrar a Tomac, quien dispondrá de diez días para formar su equipo de Gobierno, presentar su programa y acudir al Parlamento, donde serán necesarios 233 votos de una Cámara con 464 parlamentarios.

En declaraciones recogidas por medios rumanos, el nuevo primer ministro ha asegurado comprender "el difícil contexto" que atraviesa el país y los "retos" que debe superar el nuevo Gobierno. "Rumanía se encuentra en un momento que exige responsabilidad. Solo así podremos ofrecer la dirección que necesita", ha dicho Tomac.

Su intención, ha añadido, es la formación de un Ejecutivo técnico, integrado por "especialistas", para dar continuidad al proyecto proeuropeoy proatlántico en Rumanía y fortaleciendo la relación con Estados Unidos.

El presidente rumano confía en la "experiencia política" de este político independiente para lograr "consenso entre muchos partidos sobre diversos temas". "Es un acto de responsabilidad por mi parte y espero la misma responsabilidad de los partidos políticos", ha afirmado en declaraciones recogidas por el diario rumano Adevărul.

Un año convulso Dan llegó a la Presidencia tras una sorprendente victoria frente al ultraderechista George Simion en las presidenciales de 2025. Antes, Rumanía había vivido una grave crisis política desatada a raíz de la victoria del ultranacionalista prorruso Calin Georgescu en la primera vuelta de un proceso que fue anulado semanas después por injerencias de Moscú. Su llegada al poder fue un respiro para los partidos proeuropeos y atlantistas, pero las políticas de Ilie Bolojan, a quien el presidente eligió como primer ministro, causaron fricciones con el resto de sus socios. El ex jefe de Gobierno lideró una coalición cuatriartita con las dos grandes formaciones del país, los socialdemócratas del PSD y los liberales del PNL, y el UDMR, el partido de la minoría húngara en Rumanía. Borojan se propuso reducir el déficit fiscal del país, que finalizó 2024 en un 9,3%, pero para ello llevó a cabo medidas de austeridad y una impopular subida de impuestos que generó muchas dadas entre sus socios y que, al mismo tiempo, dio un empujón a la ultraderecha rumana. De hecho, la moción que condujo a su salida fue presentada conjuntamente por la extrema derecha de Alianza para la Unión de Rumanos (AUR) y sus hasta entonces socios del PSD, que exigieron su dimisión.