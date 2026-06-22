La mayoría de las comunidades autónomas avalan el buen estado del lobo en España y abren la puerta a retomar su caza

La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente ha aprobado este lunes el informe sexenal sobre el lobo ibérico correspondiente al periodo 2019-2024.

Este documento técnico, defendido por la mayoría de las comunidades autónomas, certifica que las poblaciones de lobo presentan un estado de conservación favorable en las regiones Atlántica y Mediterránea de España.

La aprobación se ha saldado con un amplio respaldo autonómico, contando únicamente con el voto en contra del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y de Cataluña, mientras que el País Vasco y Castilla-La Mancha han optado por la abstención.

Un informe con retraso y bajo presión europea La ratificación de este documento llega con casi un año de retraso respecto al plazo fijado por las instituciones europeas, que vencía el 31 de julio de 2025. Entidades animalistas denuncian el "grave" retroceso del lobo al ser objeto de caza: "El Congreso nos ha traicionado" RTVE.es / AGENCIAS Esta demora ha provocado que Bruselas abra un procedimiento sancionador contra España, al ser el único Estado miembro de la Unión Europea que aún no había trasladado estos informes de seguimiento obligatorios por la Directiva Hábitats. Desde la Junta de Castilla y León, el consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha criticado duramente el bloqueo del informe, calificándolo de injustificado dado que el texto ya contaba con el aval técnico de la Comisión Estatal desde julio de 2025.

División entre las autonomías y el Gobierno El punto de mayor fricción reside en las consecuencias legales del informe. Al declarar un estado de conservación "favorable", el documento abre la puerta a que se pueda "controlar" la especie y retomar su caza, una demanda histórica de las regiones con mayor presencia del cánido. El TS avala la caza del lobo solo cuando no exista otra alternativa para evitar daños al ganado RTVE.es / AGENCIAS Sin embargo, el Ministerio mantiene una postura opuesta, sosteniendo un informe alternativo que afirma que el lobo se encuentra en un estado "desfavorable" y, por tanto, su caza debe seguir prohibida. Según el ministerio que dirige Sara Aagesen, el texto aprobado por las comunidades es una "valoración unilateral" que no se ajusta a los criterios metodológicos de la Comisión Europea. Por su parte, organizaciones como WWF y Ecologistas en Acción han lamentado que en la votación hayan primado criterios partidistas sobre los científicos. ““