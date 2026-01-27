Cantabria supera el número de lobos muertos con cargo al plan de gestión de la especie

Cantabria ha excedido el número de lobos que permite controlar el plan de gestión de la especie para la temporada 2025-2026, con 43 animales muertos frente a los 41 previstos. De ellos, 35 fueron extracciones autorizadas –21 machos y 14 hembras– mientras que los ocho restantes han sido bajas por furtivismo, atropello y enfermedad.

Agotado el cupo, Cantabria realizará, de manera extraordinaria, sacrificios en las zonas en las que sigue habiendo ataques al ganado porque, según la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, "ese 20 % del censo de lobos que el plan de gestión prevé extraer no permite reducir la población, sino solo mantenerla". Es decir, que "a pesar de las extracciones realizadas, la población de lobo no está disminuyendo en la comunidad autónoma, donde se ha extendido al 80 % del territorio".