Cantabria supera el número de lobos muertos con cargo al plan de gestión de la especie
- Desarrollo Rural ha realizado 35 extracciones de lobos, a los que hay que sumar ocho muertos en otras circunstancias
- El Gobierno autonómico realizará autorizaciones extraordinarias en aquellas zonas en las que se siguen produciendo ataques al ganado
Cantabria ha excedido el número de lobos que permite controlar el plan de gestión de la especie para la temporada 2025-2026, con 43 animales muertos frente a los 41 previstos. De ellos, 35 fueron extracciones autorizadas –21 machos y 14 hembras– mientras que los ocho restantes han sido bajas por furtivismo, atropello y enfermedad.
Agotado el cupo, Cantabria realizará, de manera extraordinaria, sacrificios en las zonas en las que sigue habiendo ataques al ganado porque, según la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, "ese 20 % del censo de lobos que el plan de gestión prevé extraer no permite reducir la población, sino solo mantenerla". Es decir, que "a pesar de las extracciones realizadas, la población de lobo no está disminuyendo en la comunidad autónoma, donde se ha extendido al 80 % del territorio".
Ataques al ganado
Según datos provisionales que maneja la Consejería, en 2025 se produjeron en Cantabria 2.956 ataques de lobo, 275 más que el año anterior, en los que 3.493 animales murieron y 392 resultaron heridos. La zona más afectada fue la comarca de Campoo-Los Valles, con 934 ataques, y destaca la costa con 258, una zona en la que, asegura Susinos, no debería haber lobos. El ganado equino sufrió el mayor número de bajas, un 35 % el total, con 1.299 animales, seguido del bovino, con 901 y los 559 del ovino.
Con estas cifras, la consejera de Desarrollo Rural ha insistido en que "Cantabria no quiere exterminar al lobo; lo que queremos es convivir con él". María Jesús Susinos asegura que el Gobierno tiene "la obligación de proteger a nuestros ganaderos y de proteger a sus animales y, para ello, es necesario seguir con los controles poblacionales porque el número de lobos que campan a sus anchas por nuestro territorio hace insostenible la coexistencia con la ganadería extensiva".
Cantabria espera tener, en el plazo de un mes, el nuevo plan de gestión del lobo, que mantendrá en el 20 % del censo las extracciones autorizadas y no contempla la caza deportiva de la especie.