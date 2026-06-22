Deep Blue vs. Kasparov: la partida de ajedrez que despertó el miedo y la fascinación por la IA

Nadie creía que fuera posible. Pero el 10 de febrero de 1996, un ordenador llamado Deep Blue logró derrotar por primera vez al campeón del mundo de ajedrez, Garri Kasparov. Aunque el ruso acabaría imponiéndose en aquel duelo histórico (4-2) en Filadelfia, muchos intuyeron entonces que la inteligencia artificial había llegado para quedarse. La revancha, apenas un año después, en Nueva York, confirmó el cambio de era: la máquina terminó derrotando con claridad al campeón mundial (3,5 a 2,5).

Mucho más que una victoria sobre un tablero, aquella fue la primera gran evidencia de que una inteligencia artificial podía desafiar al ser humano en terrenos reservados hasta entonces a la intuición, la estrategia y el pensamiento.

01.36 min 1996: Gary Kasparov vence a 'Deep Blue' por 4-2

IBM confió al español Miguel Illescas la estrategia de partida Para aquella batalla entre hombre y máquina, el fabricante de Deep Blue, IBM, recurrió a un experto español: Miguel Illescas. Informático y ocho veces campeón de España de ajedrez, Illescas fue uno de los encargados de entrenar durante un año al superordenador que acabaría cambiando la historia tecnológica. "El año que viene tenemos que jugar con Kasparov... ¿qué posibilidades tenemos? Y dije: ninguna. Si yo le he ganado, Kasparov la va a destrozar", recuerda en una entrevista con RTVE. Sin embargo, Deep Blue sorprendió al mundo. La máquina no solo calculaba millones de movimientos por segundo; empezaba a mostrar algo más difícil de explicar: "fue la primera vez que una máquina no solo jugaba bien, sino que entendía", destaca Illescas. El jugador ruso, acostumbrado a dominar el tablero frente a cualquier rival humano, comenzó a encontrarse con movimientos inesperados, decisiones que le parecían demasiado sofisticadas para proceder de un ordenador. "Kasparov se tropezó con algo que le parecía demasiado humano para ser verdad", señala Illescas.